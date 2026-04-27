Antiszemita támadáshullám söpör végig Nagy-Britannián

A londoni terrorelhárítás legfrissebb jelentése szerint a brit fővárosban az antiszemita erőszakhullám szintet lépett. Bár a hivatalos szervek fokozott védelmet ígértek, az elmúlt harminc napban végrehajtott huszonhat letartóztatás, valamint zsinagógák és mentőautók elleni támadások sorozata feszült helyzetről tanúskodik. Egy férfi rendőrségi őrizetbe került, mivel kapcsolatba hozható több északnyugat-londoni zsidó vallási helyszín elleni támadással is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 13:50
Huszonhat letartóztatás történt a nyomozás részeként az elmúlt hónapban Forrás: AFP
A brit rendőrség hétfőn közölte, hogy őrizetbe vett egy 37 éves férfit:

A letartóztatás a londoni terrorelhárítás (CTP London) folyamatban lévő nyomozásának része, amely az északnyugat-londoni zsidó közösséghez köthető létesítmények elleni támadások sorozatára, egy perzsa nyelvű médiavállalat elleni támadásra, valamint nem veszélyes anyagot tartalmazó üvegek felfedezésére irányul a Kensington Gardens területén

 – áll a közleményben. Az elmúlt hónap során letartóztatott 26 ember közül nyolcat gyújtogatással kapcsolatos bűncselekményekkel vádoltak meg, egyet pedig már el is ítéltek gyújtogatás miatt. A letartóztatási hullámot az váltotta ki, hogy ismeretlenek felgyújtottak négy mentőautót, amelyek a zsidó irányítású Hatzola jótékonysági szervezethez tartoztak. Emellett a hónap elején ismeretlen tettesek megkísérelték felgyújtani a Finchley Reform zsinagógát, majd ezt követően támadás érte a Harrow városrészben található Kenton United zsinagógát is.

Megfigyelő szervezetek szerint az elmúlt években nőtt az antiszemita incidensek száma Nagy-Britanniában, a legsúlyosabb incidens tavaly októberben történt, amikor egy támadó autójával belehajtott a zsidó jom kippur ünnep alkalmából összegyűlt manchesteri tömegbe, majd egy személyt halálra késelt. Egy másik ember is meghalt a támadás során, miután a rendőrség véletlenül lelőtte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
