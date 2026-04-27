Antiszemita támadáshullám söpör végig Nagy-Britannián

A brit rendőrség hétfőn közölte, hogy őrizetbe vett egy 37 éves férfit:

A letartóztatás a londoni terrorelhárítás (CTP London) folyamatban lévő nyomozásának része, amely az északnyugat-londoni zsidó közösséghez köthető létesítmények elleni támadások sorozatára, egy perzsa nyelvű médiavállalat elleni támadásra, valamint nem veszélyes anyagot tartalmazó üvegek felfedezésére irányul a Kensington Gardens területén

– áll a közleményben. Az elmúlt hónap során letartóztatott 26 ember közül nyolcat gyújtogatással kapcsolatos bűncselekményekkel vádoltak meg, egyet pedig már el is ítéltek gyújtogatás miatt. A letartóztatási hullámot az váltotta ki, hogy ismeretlenek felgyújtottak négy mentőautót, amelyek a zsidó irányítású Hatzola jótékonysági szervezethez tartoztak. Emellett a hónap elején ismeretlen tettesek megkísérelték felgyújtani a Finchley Reform zsinagógát, majd ezt követően támadás érte a Harrow városrészben található Kenton United zsinagógát is.