Moszkva idén is ünnepel, ezúttal fegyverek nélkül

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint idén nem vonulnak fel katonai felszerelések és járművek a második világháború lezárását ünneplő parádén. Moszkva közlése szerint ezt a „különleges műveletek” indokolják, azonban katonák ezúttal is lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 11:51
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Idén azonban hiányos lesz a felvonulás, miután a védelmi minisztérium közlése szerint ezúttal semmilyen katonai eszköz nem lesz jelen. 

„Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek minden típusú felsőfokú katonai oktatási intézményének és egyes ágainak katonai személyzete a menetoszlop részeként vesz részt a parádén” – áll a közleményben. A közlemény szerint ugyanakkor bizonyos oktatási intézmények képviselői nem vesznek részt a parádén, „és a jelenlegi műveleti helyzetre tekintettel katonai felszerelésekből álló oszlop sem vesz részt a katonai parádén”.

Azt írták, hogy a felvonuláson a hadsereg minden ágából érkező katonák munkáját mutatják majd be, akik részt vesznek a Kreml által csak konfliktusnak nevezett „különleges katonai műveletben”.

Ez magában foglalja az orosz stratégiai rakétaerőket, a repülőgép-erőket és a haditengerészet hajóin szolgáló katonákat is. A parádén a légierő repülőgépei repülést hajtanak végre, és a felvonulás végén a nemzeti zászló színeit mutatják be.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezik a katonai parádéra 2025-ben (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
