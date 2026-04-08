A liberalizmus ma nem azért került válságba, mert túl sok szabadságot adott volna, hanem mert egyre inkább olyan értelmezések terjednek, amelyek már nem a hatalom korlátjaként, hanem annak eszközeként tekintenek rá – írja az Exxpressre hivatkozva az Origo. Az osztrák portál szerint a zöld politikai irányzatok által meghirdetett „új liberalizmus” valójában szakít a klasszikus alapelvekkel. Mint fogalmaznak: „akik feltételekhez kötik a szabadságot, azok már feladták azt”.
A zöldek új liberalizmusa már feltételekhez köti a szabadságot
A cikk szerint a liberalizmus alapja az egyén elsődlegessége: „az egyén nem pusztán politikai célú anyag”, és „már azelőtt jogokkal rendelkezik, mielőtt a politika célokat tűzne ki számára” – írja az Exxpress. Ezzel szemben a zöld megközelítés a kollektív célokat helyezi előtérbe.
Az elemzés hangsúlyozza, hogy a szabadság nem egy, a sok politikai érték közül, hanem „egyfajta próbakő arra vonatkozóan, hogy meddig terjedhet a politikai hatalom”. Ha ez a kiindulópont megváltozik, akkor a kérdés is átalakul: „meddig térhetnek el a polgárok a társadalmilag kívánt céloktól?”.
Az Exxpress szerint ez a gondolkodás egy paternalista állam irányába mutat, amely
megszervezi a lehetőségeket, irányítja a viselkedést,
és a szabadságot erkölcsi és politikai célokhoz köti.
A szerző úgy látja, a folyamat különösen veszélyes, mert nem nyílt tiltások formájában jelenik meg: „nem mindig tiltják, hanem »lehetővé teszik«”, illetve „nem mindig korlátozzák, hanem »felelősségteljesen újragondolják«” a szabadságot.
A cikk végkövetkeztetése szerint a liberalizmust nem újraértelmezni kellene, hanem megvédeni azoktól a törekvésektől, amelyek „átveszik a nyelvezetét, hogy kiüresítsék és saját céljaiknak megfelelően újraértelmezzék”.
Borítókép: Cem Özdemir (Alliance 90/Zöldek), a Zöldek baden-württembergi jelöltje (Fotó: AFP)
