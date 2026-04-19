Több gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana államban

A Louisiana szövetségi államban, a texasi határhoz közel fekvő település rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.

Nyolc gyermeket lőtt le egy férfi Louisiana államban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai.

⚠️ Important



Exclusive visuals of the domestic mass shooting scene from Shreveport, Louisiana — 8 Children killed



Victims were ages 1 to 14. Suspected shooter fatally shot by police https://t.co/15Mfz6asHD pic.twitter.com/HvkKSMh0uV — Open News© (@OpenNewNews) April 19, 2026

A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak.

A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt.

BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/RJRoULYAZ7 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 19, 2026

A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.

Wayne Smith rendőrfőnök kifejtette, hogy reggel hat óra körül családi vita alakult ki, amelynek során egy felnőtt férfi lőfegyvert használt. A férfi egyedül cselekedett, és állítólag néhány meggyilkolt gyermek apja volt.

A rendőrfőnök szerint összesen tíz embert lőttek meg.

A hatóságok még mindig gyűjtik a bizonyítékokat. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)