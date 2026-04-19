Több gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana államban

A Louisiana szövetségi államban, a texasi határhoz közel fekvő település rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.
Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai.
A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak.
A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt.
A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.
Wayne Smith rendőrfőnök kifejtette, hogy reggel hat óra körül családi vita alakult ki, amelynek során egy felnőtt férfi lőfegyvert használt. A férfi egyedül cselekedett, és állítólag néhány meggyilkolt gyermek apja volt.
A rendőrfőnök szerint összesen tíz embert lőttek meg.
A hatóságok még mindig gyűjtik a bizonyítékokat. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.
