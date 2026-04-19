Több gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana államban

Több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap – közölték a hatóságok. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.

Forrás: MTI2026. 04. 19. 19:45
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
A Louisiana szövetségi államban, a texasi határhoz közel fekvő település rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.

Nyolc gyermeket lőtt le egy férfi Louisiana államban
Nyolc gyermeket lőtt le egy férfi Louisiana államban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. 

A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak.

A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt.

A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.

Wayne Smith rendőrfőnök kifejtette, hogy reggel hat óra körül családi vita alakult ki, amelynek során egy felnőtt férfi lőfegyvert használt. A férfi egyedül cselekedett, és állítólag néhány meggyilkolt gyermek apja volt. 

A rendőrfőnök szerint összesen tíz embert lőttek meg.

A hatóságok még mindig gyűjtik a bizonyítékokat. A nyomozásba a shreveporti rendőrség kérésére a Louisiana Állami Rendőrség is bekapcsolódott.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

