termékrendőrségmérgező anyag

Halálos méreg van ebben a bébiételben, az üveg érintése is veszélyes lehet

Biztonsági aggályok miatt több mint ezer Spar-szupermarketből hívták vissza a HiPP egyik termékét Ausztriában. Később azonosították a veszélyes anyagot: patkányméreg került a bébiételbe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 13:40
Halálos méreg van ebben a bébiételben, még az üveg érintése is veszélyes lehet - képünk illusztráció
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szennyező anyag elfogyasztása életveszélyes lehet – közölte a HiPP. A vállalat gyanítja, hogy az üvegeket meghamisították, és a mérget „bűnözői beavatkozás” révén juttatták a bébiételbe az osztrák Spar ellátási láncában – írta a Daily Mail. 

Fotó: Connect Images / Connect Images

A burgenlandi városban egy 190 grammos „Sárgarépa és burgonya” bébiételből vett minta pozitív eredményt adott a mérgező anyagra, miután egy vásárló problémát jelentett a termékkel kapcsolatban. 

A rendőrség szerint az érintett üvegek alján piros körrel ellátott matrica található, fedelük pedig már nyitott, sérült vagy hiányzik róla a biztonsági pecsét, illetve szokatlan szaguk van.

Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt, Kismarton járásban. Az Ausztriában lefoglalt üvegek között nem voltak szennyezett termékek – hívta fel a figyelmet az Origo.

Szándékosan kerülhetett méreg az ételbe

A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. A cég közölte, nem zárható ki, hogy a veszélyes anyagot a termékbe juttatták, és a „Sárgarépa burgonyával” nevű üvegekkel is manipulálhattak.

A cég szerint a súlyos helyzet külső beavatkozás nyomán alakult ki, és a Spar ausztriai forgalmazói hálózatát érinti. Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére. 

Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták, további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

A rendőrségi közlemény szerint a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában a rendőrök által lefoglalt hasonló üvegek első laboratóriumi vizsgálata mérgező anyag jelenlétét mutatta ki. A rendőrség azt tanácsolta a vásárlóknak, hogy alaposan mossanak kezet, ha érintkezésbe kerültek az üveggel.

Borítókép: Halálos méreg van ebben a bébiételben, még az üveg érintése is veszélyes lehet – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu