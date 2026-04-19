Halálos méreg van ebben a bébiételben, az üveg érintése is veszélyes lehet

HiPP is recalling an entire range of baby food jars in Austria after the company said the jars were tampered with and that "it cannot be ruled out that a dangerous substance was introduced into the product," Reuters reported. pic.twitter.com/a2HQsiJeQ0 — 🚨Global Alert (@trendingnews911) April 18, 2026

Szándékosan kerülhetett méreg az ételbe

A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. A cég közölte, nem zárható ki, hogy a veszélyes anyagot a termékbe juttatták, és a „Sárgarépa burgonyával” nevű üvegekkel is manipulálhattak.

A cég szerint a súlyos helyzet külső beavatkozás nyomán alakult ki, és a Spar ausztriai forgalmazói hálózatát érinti. Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.

Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták, további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.

A rendőrségi közlemény szerint a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában a rendőrök által lefoglalt hasonló üvegek első laboratóriumi vizsgálata mérgező anyag jelenlétét mutatta ki. A rendőrség azt tanácsolta a vásárlóknak, hogy alaposan mossanak kezet, ha érintkezésbe kerültek az üveggel.

