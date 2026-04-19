A szennyező anyag elfogyasztása életveszélyes lehet – közölte a HiPP. A vállalat gyanítja, hogy az üvegeket meghamisították, és a mérget „bűnözői beavatkozás” révén juttatták a bébiételbe az osztrák Spar ellátási láncában – írta a Daily Mail.
Halálos méreg van ebben a bébiételben, az üveg érintése is veszélyes lehet
Biztonsági aggályok miatt több mint ezer Spar-szupermarketből hívták vissza a HiPP egyik termékét Ausztriában. Később azonosították a veszélyes anyagot: patkányméreg került a bébiételbe.
A burgenlandi városban egy 190 grammos „Sárgarépa és burgonya” bébiételből vett minta pozitív eredményt adott a mérgező anyagra, miután egy vásárló problémát jelentett a termékkel kapcsolatban.
A rendőrség szerint az érintett üvegek alján piros körrel ellátott matrica található, fedelük pedig már nyitott, sérült vagy hiányzik róla a biztonsági pecsét, illetve szokatlan szaguk van.
Az osztrák Egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban kinyitott üveget foglaltak le az Eisenstadt, Kismarton járásban. Az Ausztriában lefoglalt üvegek között nem voltak szennyezett termékek – hívta fel a figyelmet az Origo.
További Külföld híreink
Szándékosan kerülhetett méreg az ételbe
A HIPP is figyelmeztetett: az üvegek tartalmának elfogyasztása életveszélyes lehet. A cég közölte, nem zárható ki, hogy a veszélyes anyagot a termékbe juttatták, és a „Sárgarépa burgonyával” nevű üvegekkel is manipulálhattak.
A cég szerint a súlyos helyzet külső beavatkozás nyomán alakult ki, és a Spar ausztriai forgalmazói hálózatát érinti. Az osztrák élelmiszer-biztonsági hatóság kéri a fogyasztókat, hogy ne használják a terméket, azonnal vigyék vissza a vásárlás helyére.
Emlékeztettek arra is, hogy a Csehországban és Szlovákiában a rendőrség által lefoglalt hasonló bébiételes üvegek vizsgálatakor mérgező anyagok nyomait találták, további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra.
A rendőrségi közlemény szerint a Cseh Köztársaságban és Szlovákiában a rendőrök által lefoglalt hasonló üvegek első laboratóriumi vizsgálata mérgező anyag jelenlétét mutatta ki. A rendőrség azt tanácsolta a vásárlóknak, hogy alaposan mossanak kezet, ha érintkezésbe kerültek az üveggel.
Borítókép: Halálos méreg van ebben a bébiételben, még az üveg érintése is veszélyes lehet – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!