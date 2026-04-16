Baj lehet ezzel a Tesco-termékkel – visszahívást rendeltek el

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Tesco nádcukor 500 g termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, nem engedélyezett adalékanyag (E150d) lehetséges jelenléte miatt. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben tette meg a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett Tesco-termék adatai az alábbiak

Terméknév: Tesco nádcukor 500 g

Vonalkód: 5051007129084

Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609

Minőségmegőrzési idő: 02.2030

Termékvisszahívás oka a szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte, amely színezőanyag használata a cukroknál nem engedélyezett.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!