Káosz Barcelonában: migránsok ezrei rohamozták meg a konzulátust

A megnövekedett ügyintézési igény miatt a madridi szociális szolgálatokhoz érkező kérelmek száma rövid idő alatt jelentősen megugrott, miközben a hivatalok előtt hosszú sorok alakultak ki, és sokan az utcán töltik az éjszakát abban a reményben, hogy sorra kerülnek.

A kialakult helyzet miatt több helyi politikus is a rendszer túlterheltségére és akár összeomlásának veszélyére figyelmeztet, miközben a kormány az intézkedést azzal indokolja, hogy a migrációra szükség van az elöregedő társadalom és a gazdaság fenntartásához.

Kritikusok szerint ugyanakkor a tömeges legalizáció további bevándorlási hullámokat ösztönözhet.

Borítókép: Több száz pakisztáni várakozik a barcelonai főkonzulátus előtt (Fotó: AFP)