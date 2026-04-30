migránskormányletelepedésSpanyolországlegalizálás

Káosz Barcelonában: migránsok ezrei rohamozták meg a konzulátust

Zsúfolt sorok és kaotikus jelenetek Barcelonában: emberek tömegei várakoznak konzulátusok előtt a szükséges papírokért, miután a spanyol kormány nagyszabású legalizációs programba kezdett. A felvételek is azt mutatják, hogy a helyzet egyre feszültebb, és kérdésessé válik, mennyire kezelhető a migrációs nyomás a spanyol nagyvárosokban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 12:41
Több száz pakisztáni várakozik a barcelonai főkonzulátus előtt a státuszuk legalizálásához szükséges igazolásért (Fotó: AFP)
A felvételhez azt írta: Spanyolország bajban van, a letelepedési papírok tömeges kibocsátása miatt egyre nagyobb a káosz Barcelonában.

Amint arról korábban beszámoltunk, a spanyol kormány nagyszabású migrációs legalizációs programja máris komoly feszültségeket okozott: Madridban migránsok próbálták megrohamozni Gambia nagykövetségét, miután kiderült, hogy aznapra elfogytak az ügyintézési időpontok. A helyzet odáig fajult, hogy többen megpróbáltak átmászni a kerítéseken, a rendőrségnek pedig nagy erőkkel kellett beavatkoznia a tömeg megfékezésére.

A félmillió, korábban illegálisan az országban tartózkodó bevándorló státusának rendezését célzó intézkedés jelentős terhet rótt a közigazgatásra és a követségekre, mivel a legalizációhoz szükséges dokumentumokat – például úgynevezett sérülékenységi igazolásokat – sok esetben a származási országok diplomáciai képviseletein kell beszerezni. 

A megnövekedett ügyintézési igény miatt a madridi szociális szolgálatokhoz érkező kérelmek száma rövid idő alatt jelentősen megugrott, miközben a hivatalok előtt hosszú sorok alakultak ki, és sokan az utcán töltik az éjszakát abban a reményben, hogy sorra kerülnek.

A kialakult helyzet miatt több helyi politikus is a rendszer túlterheltségére és akár összeomlásának veszélyére figyelmeztet, miközben a kormány az intézkedést azzal indokolja, hogy a migrációra szükség van az elöregedő társadalom és a gazdaság fenntartásához.

 Kritikusok szerint ugyanakkor a tömeges legalizáció további bevándorlási hullámokat ösztönözhet.

Borítókép: Több száz pakisztáni várakozik a barcelonai főkonzulátus előtt (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu