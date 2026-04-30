A felvételhez azt írta: Spanyolország bajban van, a letelepedési papírok tömeges kibocsátása miatt egyre nagyobb a káosz Barcelonában.
Káosz Barcelonában: migránsok ezrei rohamozták meg a konzulátust
Zsúfolt sorok és kaotikus jelenetek Barcelonában: emberek tömegei várakoznak konzulátusok előtt a szükséges papírokért, miután a spanyol kormány nagyszabású legalizációs programba kezdett. A felvételek is azt mutatják, hogy a helyzet egyre feszültebb, és kérdésessé válik, mennyire kezelhető a migrációs nyomás a spanyol nagyvárosokban.
Amint arról korábban beszámoltunk, a spanyol kormány nagyszabású migrációs legalizációs programja máris komoly feszültségeket okozott: Madridban migránsok próbálták megrohamozni Gambia nagykövetségét, miután kiderült, hogy aznapra elfogytak az ügyintézési időpontok. A helyzet odáig fajult, hogy többen megpróbáltak átmászni a kerítéseken, a rendőrségnek pedig nagy erőkkel kellett beavatkoznia a tömeg megfékezésére.
A félmillió, korábban illegálisan az országban tartózkodó bevándorló státusának rendezését célzó intézkedés jelentős terhet rótt a közigazgatásra és a követségekre, mivel a legalizációhoz szükséges dokumentumokat – például úgynevezett sérülékenységi igazolásokat – sok esetben a származási országok diplomáciai képviseletein kell beszerezni.
A megnövekedett ügyintézési igény miatt a madridi szociális szolgálatokhoz érkező kérelmek száma rövid idő alatt jelentősen megugrott, miközben a hivatalok előtt hosszú sorok alakultak ki, és sokan az utcán töltik az éjszakát abban a reményben, hogy sorra kerülnek.
A kialakult helyzet miatt több helyi politikus is a rendszer túlterheltségére és akár összeomlásának veszélyére figyelmeztet, miközben a kormány az intézkedést azzal indokolja, hogy a migrációra szükség van az elöregedő társadalom és a gazdaság fenntartásához.
Kritikusok szerint ugyanakkor a tömeges legalizáció további bevándorlási hullámokat ösztönözhet.
Borítókép: Több száz pakisztáni várakozik a barcelonai főkonzulátus előtt (Fotó: AFP)
