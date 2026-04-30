Moszkva több kerületében is tűz ütött ki

Tűz ütött ki egy délkelet-moszkvai toronyházban, amelynek következtében egy embert kórházba szállítottak. A hatóságok vizsgálják az eset pontos körülményeit, miközben a helyszínen ideiglenes intézkedéseket vezettek be. A nap folyamán egy másik incidens is történt a városban: egy lakásban robbanás nyomán keletkezett tűz.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 20:44
Tűzoltó akcióban Forrás: AFP
A tűz egy toronyházban, a Szamarkandszkij sugárúton ütött ki.

Helyi Telegram-csatornák szerint három ember megsérült az incidensben, amelyet feltételezhetően főzés közbeni gondatlanság okozott. A sérültek közül ketten a helyszínen kaptak ellátást, és elutasították a kórházi kezelést, míg a harmadik személyt szén-monoxid-mérgezéssel a Szklifoszovszkij Kutatóintézetbe szállították.

A mentőszolgálatok a helyszínen tartózkodnak, és vizsgálják a tűz pontos okát. A környéken a forgalmat ideiglenesen korlátozták, és megtették a szükséges lépéseket az érintettek ideiglenes elhelyezésére. 

Korábban csütörtökön, a hajnali órákban robbanás történt egy lakásban Moszkva scsukinói kerületében — az egyik szobában betörtek az ablakok, a szilánkok megrongálták az udvaron parkoló autókat, majd a robbanást követően tűz ütött ki, amelyet a lakók saját maguk oltottak el.

A helyszínt tűzszerészek vizsgálják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
