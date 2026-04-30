Moszkva több kerületében is tűz ütött ki

A tűz egy toronyházban, a Szamarkandszkij sugárúton ütött ki.

Helyi Telegram-csatornák szerint három ember megsérült az incidensben, amelyet feltételezhetően főzés közbeni gondatlanság okozott. A sérültek közül ketten a helyszínen kaptak ellátást, és elutasították a kórházi kezelést, míg a harmadik személyt szén-monoxid-mérgezéssel a Szklifoszovszkij Kutatóintézetbe szállították.

A mentőszolgálatok a helyszínen tartózkodnak, és vizsgálják a tűz pontos okát. A környéken a forgalmat ideiglenesen korlátozták, és megtették a szükséges lépéseket az érintettek ideiglenes elhelyezésére.

Korábban csütörtökön, a hajnali órákban robbanás történt egy lakásban Moszkva scsukinói kerületében — az egyik szobában betörtek az ablakok, a szilánkok megrongálták az udvaron parkoló autókat, majd a robbanást követően tűz ütött ki, amelyet a lakók saját maguk oltottak el.

A helyszínt tűzszerészek vizsgálják.

