Nem hajlandó lemondani tisztségéről a szociáldemokraták támogatása nélkül maradt román kormányfő

Az európai néppárti tagsággal rendelkező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét is betöltő kormányfő a párt székháza előtt várakozó újságírók előtt nyilatkozva hétfő este felidézte: a tavaly nyáron – a PNL, a PSD, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a magát jobbközép pártként meghatározó Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) részvételével – alakult kormánykoalíciót a költségvetési hiány csökkentése érdekében hozták létre, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a kormányzást az állampolgárok szolgálatába állítják. Ezzel szemben a PSD döntése nem az állampolgárok, hanem kizárólag a párt érdekeit szolgálja és veszélybe sodorja Románia költségvetését – tette hozzá.

Bolojan szerint a PSD hazudik, valójában részt vett a koalíció közös döntéseiben, de nem vállalja a felelősséget a népszerűtlen intézkedésekért. Szerinte azért is felelőtlen a PSD döntése, mert egy rendkívül bonyolult helyzetben tetézi a nemzetközi válság által okozott gondokat a belpolitikai válsággal.

A PNL elnöke azt ígérte, hogy folytatja a kormányprogramban vállalt munkát az állami pazarlás megfékezése, a hatékonyabb állam megteremtése, valamint a közpénzek tisztességes felhasználása érdekében.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Ilie Bolojantól, arra hivatkozva, hogy a PSD javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt a PSD nem tudott érvényt szerezni baloldali javaslatainak a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

