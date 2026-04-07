„Együtt erő vagyunk! Köszönjük a támogatást!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy fotót is megosztott az amerikai alelnökkel.

A fotóhoz azt írta:

Győztes csapat.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Budapestre érkezett kedden J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Budapesti látogatása szerdáig tart, ezalatt kétoldalú egyeztetések is lesznek a felek között. J. D. Vance egyértelmű támogatásáról biztosította a miniszterelnököt, igazi államférfinak nevezte őt, és méltatta hazánk szerepét Európa stabilitásában. Az amerikai alelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos.

