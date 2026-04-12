Beata Szydlo szerint „az Európai Unió rossz irányba halad”, és egymást követik azok a válságok, amelyek „tönkreteszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart”.
Beata Szydlo Orbán Viktor győzelmét akarja: „Az Európai Uniónak vissza kell találnia a gyökereihez”
Beata Szydlo, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) jobboldali párt európai parlamenti képviselője szerint az Európai Unió súlyos válságban van, és változásra van szükség. A politikus hangsúlyozta: a jelenlegi irány veszélyezteti Európa gazdaságát és biztonságát, támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, és győzelmet kívánt neki a választásokon.
A politikus úgy fogalmazott:
A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.
Hozzátette, hogy a Mercosur-megállapodás miatt „a csőd felé tart az európai mezőgazdaság”, miközben „az emberek félnek az illegális migrációtól”. Szerinte a „brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat”, és a most készülő tervek „csak tovább mélyítik a válságot”.
Szydlo a 2028–2034-es uniós költségvetés kapcsán arról beszélt, hogy egy „zsaroló mechanizmust” vezethetnek be:
Azoktól, akik nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.
A PiS képviselője szerint az Európai Uniónak meg kell változnia:
Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát.
Beszédében kitért Magyarország és Lengyelország helyzetére is, kiemelve, hogy „többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek”, és összeköti őket „a szabadsághoz való ragaszkodás”.
Úgy fogalmazott:
Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is.
Hozzátette:
Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védi, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.
Szydlo szerint „demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért.”
A politikus kiemelte: „Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nemcsak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesz.”
Beszédét azzal zárta, hogy:
Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
