Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026támogatásBeata SzydloPiSOrbán Viktorgyőzelem

Beata Szydlo Orbán Viktor győzelmét akarja: „Az Európai Uniónak vissza kell találnia a gyökereihez”

Beata Szydlo, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) jobboldali párt európai parlamenti képviselője szerint az Európai Unió súlyos válságban van, és változásra van szükség. A politikus hangsúlyozta: a jelenlegi irány veszélyezteti Európa gazdaságát és biztonságát, támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, és győzelmet kívánt neki a választásokon.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 9:05
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beata Szydlo szerint „az Európai Unió rossz irányba halad”, és egymást követik azok a válságok, amelyek „tönkreteszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart”.

Beata Szydlo Orbán Viktor győzelmét kívánja (Fotó: AFP)
A politikus úgy fogalmazott:

A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.

Hozzátette, hogy a Mercosur-megállapodás miatt „a csőd felé tart az európai mezőgazdaság”, miközben „az emberek félnek az illegális migrációtól”. Szerinte a „brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat”, és a most készülő tervek „csak tovább mélyítik a válságot”.

Szydlo a 2028–2034-es uniós költségvetés kapcsán arról beszélt, hogy egy „zsaroló mechanizmust” vezethetnek be:

Azoktól, akik nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.

A PiS képviselője szerint az Európai Uniónak meg kell változnia:

Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát.

Beszédében kitért Magyarország és Lengyelország helyzetére is, kiemelve, hogy „többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek”, és összeköti őket „a szabadsághoz való ragaszkodás”.

Úgy fogalmazott:

Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is.

Hozzátette:

Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védi, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot.

Szydlo szerint „demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért.” 

A politikus kiemelte: „Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nemcsak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesz.”

Beszédét azzal zárta, hogy:

Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

add-square Választás 2026

Választás 2026 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
