Beata Szydlo Orbán Viktor győzelmét akarja: „Az Európai Uniónak vissza kell találnia a gyökereihez”

A politikus úgy fogalmazott:

A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik.

Hozzátette, hogy a Mercosur-megállapodás miatt „a csőd felé tart az európai mezőgazdaság”, miközben „az emberek félnek az illegális migrációtól”. Szerinte a „brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat”, és a most készülő tervek „csak tovább mélyítik a válságot”.

Szydlo a 2028–2034-es uniós költségvetés kapcsán arról beszélt, hogy egy „zsaroló mechanizmust” vezethetnek be:

Azoktól, akik nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat.

A PiS képviselője szerint az Európai Uniónak meg kell változnia:

Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát.

Beszédében kitért Magyarország és Lengyelország helyzetére is, kiemelve, hogy „többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek”, és összeköti őket „a szabadsághoz való ragaszkodás”.