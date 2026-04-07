Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

Kulisszatitkok a Vance-találkozó előtt Orbán Viktor videójában

Videós összefoglalót osztott meg közösségi oldalán Orbán Viktor J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásáról. A felvételen a találkozó előtti pillanatok mellett a megbeszélés részletei is megjelennek, Szijjártó Péter is megszólal, és szó esik arról is, hogy Donald Trump miért kedveli különösen a magyar miniszterelnököt.

2026. 04. 07. 19:54
J. D. Vance méltatta Orbán Viktor politikáját Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Kipucolom a stoplist, hogy ne hozzak szégyent édesanyámra” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Orbán Viktor Facebook-videójának elején. A miniszterelnök a felvételen egy rövid napi összefoglalót adott, és a TikTokos lánnyal beszélgetve elmondta, hogy nem izgul J. D. Vance érkezése miatt. Kiderült az is, hogy otthon felejtette a nyakkendőjét, de – mint kiderült – „a karmelitában van sok”.

J. D. Vance és Orbán Viktor
Orbán Viktor úgy fogalmazott: „írtam egy tűrhető beszédet”, majd hozzátette: „süt a nap, az amerikai alelnök egy izgalmas ember, mi kell még?”.

A videóban Szijjártó Péter kérdésre válaszolva azt mondta az alelnökről: „igen, jó fej”.

Vance úgy fogalmazott, hogy Donald Trump különösen kedveli a magyar miniszterelnököt, mert az amerikai elnök szerint ritka, amikor „a diplomáciai érzék és a bölcsesség egyszerre van jelen valakiben”.

A felvételen az is látható, hogy Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó, valamint az amerikai alelnök felesége, Usha Vance is találkozott egymással.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

