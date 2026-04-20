Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 20.

Az orosz erők nagyszabású dróncsapást hajtottak végre Shahed típusú drónokkal Csernyihiv ellen az orosz–ukrán háborúban. A támadás komoly pusztítást okozott: egy ember meghalt, többen pedig megsérültek.

Vasárnapra virradóra egy fiatal fiú halt meg egy támadásban az orosz–ukrán háborúban (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A Csernyihivi Katonai Közigazgatás vezetője, Dmitro Brizsinszkij számolt be a dróntámadásról, valamint arról, hogy egy pilóta nélküli repülőeszköz lezuhant a városban. Ennek következtében két családi ház lángra kapott, és egy oktatási intézmény is károkat szenvedett.

Későbbi tájékoztatásában elmondta, hogy az éjszakai csapások hét lakóházat érintettek, amelyek közül három teljesen megsemmisült a tűzben. Emellett egy közigazgatási épület, egy oktatási intézmény és két autó is megrongálódott.

Egy 16 éves fiú meghalt. Négy sérült van: három nő és egy férfi

– közölte Brizsinszkij.

A Csernyihivi Megyei Állami Közigazgatás vezetője, Vjacseszlav Csaus arról számolt be, hogy az áldozat holttestét a romok átvizsgálása során találták meg. Hozzátette, hogy egy líceum és több lakóépület is károsodott. Találat ért egy ipari objektumot, valamint egy üresen álló egészségügyi intézményt is.

A jelentések szerint ukrán drónok április 20-án éjszaka lecsaptak a Krasznodari határterületen található Tuapsze olajfinomítóra, miközben Kijev továbbra is igyekszik megzavarni Moszkva háborús finanszírozását.

Oroszország éjjel dróntámadást indított a Kijevi megyében, legalább egy embert megsebesítettek – jelentették a hatóságok.

Ukrán becslések szerint az orosz olajinfrastruktúra elleni nagy hatótávolságú csapások legalább 2,3 milliárd dollár olajbevétel-kiesést okoztak Oroszországnak csak márciusban – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök április 19-én.

Dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. A légvédelem több drónt is megsemmisített a régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak.

Az ukrán energetikai infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeire, valamint drónok gyártásának és indításra való felkészítésének helyszíneire mért légi-, drón-, rakéta- és tüzérségi csapásról számolt be vasárnap moszkvai katonai tárcára hivatkozva az MTI.

A hadijelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán, és a frontokon mintegy 1170 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel lőszer- és anyagraktárakat, húsz páncélozott harcjárművet, négy 155 milliméteres önjáró tarackot, öt irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, egy Neptun nagy hatóságú irányított rakétát, továbbá 274 repülőgép típusú drónt.