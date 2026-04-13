A tűzszünet sorozatos megsértésével vádolja egymást Oroszország és Ukrajna

Vlagyimir Putyin orosz elnök április 9-én jelentette be a tűzszünetet, miután elutasította Kijev március végén előterjesztett fegyverszüneti javaslatát.

Válaszul Ukrajna közölte, hogy szintén betartja a tűzszünetet, de megtorló lépéseket tesz, ha azt megsértik. Ukrajna hadserege szerint Oroszország már az első hat órában 469 alkalommal megszegte a tűzszünetet. Stephen Hall, a Bathi Egyetem orosz és posztszovjet politikával foglalkozó adjunktusa szerint Putyin a tűzszünet bejelentésével a háborúról szóló narratíva feletti kontrollt kívánta fenntartani, valamint béketeremtőként akarta feltüntetni magát.

Ez jól mutat Donald Trump számára, hogy Putyin még mindig békét akar, hogy kétségbeesetten próbálja megtalálni a békét és mindezeket a folyamatokat. Ez egyben módja annak is, hogy irányítsa a narratívát, miközben teljes mértékben figyelmen kívül hagyta Zelenszkijt

– mondta Hall. „Ez egyben egy mód arra is, hogy fenntartsa, úgymond, a puha hatalmi kapcsolatait a tradicionalistákkal, mivel húsvét van – a kereszténység egyik fontos ünnepe –, és Putyin természetesen a világ legkeresztényebb embere” – tette hozzá Hall. Hall szerint Oroszország legutóbbi lépése ugyanakkor nem a béke keresését jelzi, hanem „szemfényvesztés”, amelynek célja a narratíva feletti kontroll fenntartása – ebben szerinte a Kreml „nagyon jó”.

A vezérkar szerint a tűzszünet ideje alatt nem történt rakéta-, légi vagy nagy hatótávolságú dróntámadás, például Shahed típusú csapás. Ugyanakkor az orosz erők 1 567 tüzérségi támadást, 119 rohamot és 9 035 rövid hatótávolságú kamikaze dróntámadást hajtottak végre.

The enemy treacherously shelled the village administration building in Staraya Zbruyevka and a single-family house in Zhelezny Port — True and real news...what you not see on tv....... (@HeertumPetrus) April 13, 2026

A dróntámadások közül 2 205 olyan rendszerekkel történt, mint az Italmasz, a Lancet és a Molnyija drónok, míg 6 830 FPV dróntámadás volt – közölte a vezérkar.

Csak az elmúlt nap során 107 harci összecsapást regisztráltak a frontvonal mentén. Az orosz–ukrán határ menti Szumi területen, valamint a frontvonal kurszki szektorában 20 tüzérségi támadást és egy offenzív műveletet jegyeztek fel. Harkiv területén az orosz csapatok közel 20 támadó műveletet hajtottak végre lakott területek közelében, köztük Kupjanszknál, Vovcsanszknál és Limannál.

Donyeck területén az ukrán erők hat orosz előrenyomulási kísérletet vertek vissza a szlovjanszki szektorban, Raj-Olekszandrivka közelében és a környező területeken. A kramatorszki szektorban egy támadást jegyeztek fel, míg 15 roham történt Kosztyantyinivka közelében.

A leghevesebb harcok továbbra is a pokrovszki irányban zajlottak, ahol az ukrán erők 28 orosz támadást vertek vissza. Az orosz erők öt támadást hajtottak végre az Olekszandrivka szektorban, a Zaporizzsja, Donyeck és Dnyipropetrovszk területek találkozásánál, valamint 12 támadást a zaporizzsjai terület huljajpolei szektorában. A vezérkar közölte, hogy az ukrán erők továbbra is visszaverik az orosz támadásokat a teljes frontvonal mentén. Az orosz hatóságok ezzel szemben Ukrajnát vádolták a tűzszünet megsértésével, azt állítva, hogy ukrán dróntámadások célpontokat találtak el az oroszországi Kurszk és Belgorod területeken, és öt ember megsérült.

Április 11-i esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Ukrajna nyitott a tűzszünet meghosszabbítására, de figyelmeztetett, hogy minden orosz jogsértés „arányos választ” fog kiváltani.

Az oroszok szerint Ukrajna több mint hatezer alkalommal sértette meg a megállapodást

Az ukrán fél 6558 alkalommal sértette meg az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.