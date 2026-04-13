Ukrajna vezérkara azt közölte, hogy Oroszország 10 721 alkalommal sértette meg az ortodox húsvéti tűzszünetet egy 32 órás időszak alatt, április 11-én moszkvai idő szerint 16 órától április 12. végéig – számolt be cikkében a Kyiv Independent.
A tűzszünet sorozatos megsértésével vádolja egymást Oroszország és Ukrajna
Oroszország több mint tízezer alkalommal sértette meg az ortodox húsvéti tűzszünetet egy 32 órás időszak alatt – közölte az ukrán vezérkar. Az orosz fél ugyanakkor arról adott hírt, hogy Ukrajna több mint hatezer alkalommal nem tartotta be a megállapodást. A harcok több területen is tovább folytak, és mindkét fél a másikat vádolja a megállapodás megszegésével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök április 9-én jelentette be a tűzszünetet, miután elutasította Kijev március végén előterjesztett fegyverszüneti javaslatát.
Válaszul Ukrajna közölte, hogy szintén betartja a tűzszünetet, de megtorló lépéseket tesz, ha azt megsértik. Ukrajna hadserege szerint Oroszország már az első hat órában 469 alkalommal megszegte a tűzszünetet. Stephen Hall, a Bathi Egyetem orosz és posztszovjet politikával foglalkozó adjunktusa szerint Putyin a tűzszünet bejelentésével a háborúról szóló narratíva feletti kontrollt kívánta fenntartani, valamint béketeremtőként akarta feltüntetni magát.
Ez jól mutat Donald Trump számára, hogy Putyin még mindig békét akar, hogy kétségbeesetten próbálja megtalálni a békét és mindezeket a folyamatokat. Ez egyben módja annak is, hogy irányítsa a narratívát, miközben teljes mértékben figyelmen kívül hagyta Zelenszkijt
– mondta Hall. „Ez egyben egy mód arra is, hogy fenntartsa, úgymond, a puha hatalmi kapcsolatait a tradicionalistákkal, mivel húsvét van – a kereszténység egyik fontos ünnepe –, és Putyin természetesen a világ legkeresztényebb embere” – tette hozzá Hall. Hall szerint Oroszország legutóbbi lépése ugyanakkor nem a béke keresését jelzi, hanem „szemfényvesztés”, amelynek célja a narratíva feletti kontroll fenntartása – ebben szerinte a Kreml „nagyon jó”.
A vezérkar szerint a tűzszünet ideje alatt nem történt rakéta-, légi vagy nagy hatótávolságú dróntámadás, például Shahed típusú csapás. Ugyanakkor az orosz erők 1 567 tüzérségi támadást, 119 rohamot és 9 035 rövid hatótávolságú kamikaze dróntámadást hajtottak végre.
A dróntámadások közül 2 205 olyan rendszerekkel történt, mint az Italmasz, a Lancet és a Molnyija drónok, míg 6 830 FPV dróntámadás volt – közölte a vezérkar.
Csak az elmúlt nap során 107 harci összecsapást regisztráltak a frontvonal mentén. Az orosz–ukrán határ menti Szumi területen, valamint a frontvonal kurszki szektorában 20 tüzérségi támadást és egy offenzív műveletet jegyeztek fel. Harkiv területén az orosz csapatok közel 20 támadó műveletet hajtottak végre lakott területek közelében, köztük Kupjanszknál, Vovcsanszknál és Limannál.
Donyeck területén az ukrán erők hat orosz előrenyomulási kísérletet vertek vissza a szlovjanszki szektorban, Raj-Olekszandrivka közelében és a környező területeken. A kramatorszki szektorban egy támadást jegyeztek fel, míg 15 roham történt Kosztyantyinivka közelében.
A leghevesebb harcok továbbra is a pokrovszki irányban zajlottak, ahol az ukrán erők 28 orosz támadást vertek vissza. Az orosz erők öt támadást hajtottak végre az Olekszandrivka szektorban, a Zaporizzsja, Donyeck és Dnyipropetrovszk területek találkozásánál, valamint 12 támadást a zaporizzsjai terület huljajpolei szektorában. A vezérkar közölte, hogy az ukrán erők továbbra is visszaverik az orosz támadásokat a teljes frontvonal mentén. Az orosz hatóságok ezzel szemben Ukrajnát vádolták a tűzszünet megsértésével, azt állítva, hogy ukrán dróntámadások célpontokat találtak el az oroszországi Kurszk és Belgorod területeken, és öt ember megsérült.
Április 11-i esti beszédében Volodimir Zelenszkij elnök kijelentette, hogy Ukrajna nyitott a tűzszünet meghosszabbítására, de figyelmeztetett, hogy minden orosz jogsértés „arányos választ” fog kiváltani.
Az oroszok szerint Ukrajna több mint hatezer alkalommal sértette meg a megállapodást
Az ukrán fél 6558 alkalommal sértette meg az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.
A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően a „különleges hadművelet” övezetében harcoló összes orosz csapatcsoportosítás szombaton moszkvai idő szerinti 16.00 órától vasárnap éjfélig szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt.
Az ukrán erők ezzel szemben továbbra is drónokkal és tüzérséggel támadták az orosz állásokat, valamint a polgári célpontokat az oroszországi belgorodi és kurszki régió határ menti területein. A beszámoló értelmében Dnyipropetrovszk megyében három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszke térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték. Szumi megyéből négy meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés – egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics és egyet Varacsine körül –, valamint egy meghiúsított támadásról a donyecki régióban lévő Kaleniki település könyékéről.
A tárca szerint a fegyverszünet idején ukrán drón mért csapást a Rosznyefty egyik benzinkutjára a Kurszk megyei Lgov településen, és további 11 repülőgép típusú pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisítettek meg a „különleges hadművelet” övezetén kívül, Belgorod és Kurszk megye légtérében. Ezenfelül az ukrán alakulatok 694 alkalommal lőtték sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határ menti területeket és az orosz állásokat, 5844 támadást hajtottak végre kvadrokopterekkel, ebből 4685-ször FPV-drónokkal, 266-szor oktokopterekkel, 144-szer repülőgép típusú repülő szerkezetekkel, és 749 alkalommal dobtak le lőszereket.
„Összességében a nappali időszakban az ellenség tüzelésének és harctevékenységének intenzitása a frontvonal egészén csökkent” – állapította meg az összefoglaló.
A hétfői orosz hadijelentés szerint az elmúlt nap folyamán a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 380 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, valamint drónok tárolásának és indításának helyszíneit, két harckocsit és 24 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 33 repülőgép típusú drónt.
Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Vesztyi hírszolgáltatásnak azt mondta, hogy Pokrovszk–Dobropillja irányában jelenleg harcok folynak Bilicke, Pavlivka, valamint Novij Donbasz település környékén, Hrisine környékén az orosz hadsereg kedvezőbb állásokat fogalt el, és előrenyomult Szerhijivka felé.
Szerhijivka Kramatorszktól hét kilométerre található. Ez a város Szlovjanszkkal és Kosztyantinivkával együtt nagy agglomerációt alkot, amely közlekedési és logisztikai csomópontként, valamint erődített területként kulcsfontosságú az ukrán fegyveres erők számára.
Borítókép: Ukrán utca bombázás után (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!