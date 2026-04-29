Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet

Egyre több elemző szerint ismét gyülekeznek a viharfelhők a világgazdaság felett, és bár egy esetleges új pénzügyi válság nem ugyanúgy zajlana le, mint a 2008-as, a kockázatok egy része kísértetiesen ismerős.

Szabó István
Forrás: BBC2026. 04. 29. 19:00
Az MI-lufi és a piacok sérülékenysége

Új jelenség a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas tőke. Több mint kétezermilliárd dollárnyi befektetés koncentrálódik néhány technológiai óriáscégben, ami sokak szerint túlértékeltséghez vezetett.

Bill Gates, a Microsoft elnöke ezt a folyamatot egyenesen „őrületnek” nevezte. A szakértők attól tartanak, hogy egy esetleges piaci korrekció – hasonlóan a 2000-es dotkomlufi kipukkanásához – komoly veszteségeket okozhat a befektetőknek, és megrendítheti a gazdasági bizalmat.

A legnagyobb kérdés talán az, hogy egy újabb válság esetén rendelkezésre állnak-e még azok az eszközök, amelyek 2008-ban stabilizálták a rendszert. Akkor az államok és jegybankok példátlan mértékű beavatkozással mentették meg a bankrendszert. Ma azonban sok ország már jelentős adósságot halmozott fel, miközben a kamatok is magasabbak, ami szűkíti a mozgásteret.

Pénzügyi válság: egyszerre több sokk is érkezhet

A szakértők szerint a legnagyobb veszély nem egyetlen tényezőben rejlik, hanem abban, hogy több kockázat egyszerre jelentkezik: pénzügyi instabilitás, energiaár-robbanás és technológiai buborék egy időben történő kipukkanása.

A világgazdaság jelenleg még stabilnak tűnik, a tőzsdék közel történelmi csúcsokon állnak. Ám a háttérben egyre több figyelmeztető jel villog – és egy esetleges fordulat gyorsabb és kiszámíthatatlanabb lehet, mint valaha. 

A kérdés már nem az, hogy lesz-e újabb válság, hanem az, hogy mikor – és mennyire felkészülten éri a világot.

