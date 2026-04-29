Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet

Az MI-lufi és a piacok sérülékenysége
Új jelenség a mesterséges intelligenciába áramló hatalmas tőke. Több mint kétezermilliárd dollárnyi befektetés koncentrálódik néhány technológiai óriáscégben, ami sokak szerint túlértékeltséghez vezetett.
Bill Gates, a Microsoft elnöke ezt a folyamatot egyenesen „őrületnek” nevezte. A szakértők attól tartanak, hogy egy esetleges piaci korrekció – hasonlóan a 2000-es dotkomlufi kipukkanásához – komoly veszteségeket okozhat a befektetőknek, és megrendítheti a gazdasági bizalmat.
