Újabb súlyos pénzügyi válság jöhet

A legnagyobb kérdés talán az, hogy egy újabb válság esetén rendelkezésre állnak-e még azok az eszközök, amelyek 2008-ban stabilizálták a rendszert. Akkor az államok és jegybankok példátlan mértékű beavatkozással mentették meg a bankrendszert. Ma azonban sok ország már jelentős adósságot halmozott fel, miközben a kamatok is magasabbak, ami szűkíti a mozgásteret.

Pénzügyi válság: egyszerre több sokk is érkezhet

A szakértők szerint a legnagyobb veszély nem egyetlen tényezőben rejlik, hanem abban, hogy több kockázat egyszerre jelentkezik: pénzügyi instabilitás, energiaár-robbanás és technológiai buborék egy időben történő kipukkanása.

A világgazdaság jelenleg még stabilnak tűnik, a tőzsdék közel történelmi csúcsokon állnak. Ám a háttérben egyre több figyelmeztető jel villog – és egy esetleges fordulat gyorsabb és kiszámíthatatlanabb lehet, mint valaha.

A kérdés már nem az, hogy lesz-e újabb válság, hanem az, hogy mikor – és mennyire felkészülten éri a világot.