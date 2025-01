Az amerikai tech-óriások ötszázmilliárd dolláros mesterségesintelligencia-terve

A Microsoft, az OpenAI egyik fő támogatója idén 80 milliárd dollárt fektet be az AI-alapú adatközpontok kiépítésébe. Emellett beszáll egy százmilliárd dolláros vállalkozásba is, amelyben a BackRock is részt vesz, és amely az AI-adatközpontokba történő befektetésekre összpontosít. Az Amazon pedig csak az elmúlt két hónapban két, egyenként mintegy tízmilliárd dollár értékű projektet jelentett be.