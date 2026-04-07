Állami ügynökökből bérgyilkosok: megkezdődött a francia szabadkőművesek pere

Franciaország egyik legnagyobb és legösszetettebb bűnügyi pere kezdődött meg Párizsban, ahol összesen 22 embert állítottak bíróság elé gyilkosság, gyilkossági kísérlet és egy kiterjedt bérgyilkos-hálózat működtetésének vádjával. Az Athanor-perben a vádlottak között volt hírszerzők, katonák és üzleti szereplők is szerepelnek, az ügy pedig egy szabadkőműves páholyhoz köthető – számolt be róla a Hírado.hu.

Párizsban huszonkét ember került bíróság elé egy szabadkőműves páholy elleni perben, akik ellen 112 vádpontot hoztak fel

Fotó: AFP

A március 30-án kezdődött perben, összesen 22 vádlott (19 férfi és 3 nő) állt a párizsi törvényszék (Cour d’Assises de Paris) elé. A vádlottak háttere rendkívül sokszínű: a francia hírszerzés egykori alkalmazottai, volt rendőrök és katonák, egy házmester, egy volt újságíró, egy autóversenyző, egy fegyverműves – és még sokan mások, akiket azzal vádolnak, hogy egy szabadkőműves páholy keretein belül szerveztek megbízásokat, amelyek a fenyegetéstől egészen emberölésig terjedtek. Közülük keveseknek van büntetett előéletük.

A szabadkőműves páholy a szabadkőművesség alapegysége, egy önállóan működő, rituális szabályok szerint dolgozó közösség, amely a felvilágosodás eszméit (emberiesség, tolerancia, önfejlesztés) követi.

Az Athanor néven ismert páholyhoz köthető ügy rendkívül szerteágazó. A következő három és fél hónapban tárgyalják a vádlottak ügyeit. Több vádlott életfogytiglani szabadságvesztésre számíthat – írja az Euronews.

A francia nyomozás egy 2020. július 24-én történt, meghiúsult gyilkossági kísérlet után indult, amelynek célpontja Marie-Helene Dini volt. Két, a közelben elfogott férfi azt vallotta, hogy megtévesztették őket, és azt hitették el velük, hogy a francia állam érdekében egy, a Moszadhoz köthető ügynök ellen lépnek fel. Később kiderült, hogy Dini nem állt kapcsolatban titkosszolgálatokkal, viszont szakmai konfliktusban állt Jean-Luc Bagurral, aki az Athanor páholy „tiszteletreméltó mestere” volt.

A vád szerint a jelenleg 69 éves Bagur mintegy 70 ezer euróért bízta meg Frédéric Vaglio nevű társát riválisa kiiktatásával.

Az 53 éves Vaglio ellen az a vád, hogy összekötőként működött az ötletgazda és a végrehajtók között egy sor bűncselekmény során, amelyek végrehajtásáért az Athanor-ügy harmadik kulcsszereplője, Daniel Beaulieu felelt. Beaulieu korábban a belső hírszerzésnél dolgozott (DCRI), jelenleg 72 éves, és a letartóztatása előtti két évtizedben kettős életet élt. A hálózaton belül ő adta ki az utasításokat, különféle akciókat szervezett, és egy gyilkosságot is elrendelt, amelyet később hibának nevezett a nyomozók előtt.