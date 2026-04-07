Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Állami ügynökökből bérgyilkosok: megkezdődött a francia szabadkőművesek pere

Párizsban bíróság elé állt 22 vádlott, akikhez gyilkosságok, zsarolások és számos más bűncselekmény is köthető. Az egykori kémekből, katonákból és üzletemberekből álló csoport egy szabadkőműves páholy fedőneve alatt működtetett kiterjedt bűnszervezetet. Az egy hete tartó tárgyaláson döbbenetes részletekre derül fény, most folyik a vádlottak személyiségelemzése.

2026. 04. 07. 17:59
Romain Ruiz, Esnault ügyvédje Forrás: AFP
Franciaország egyik legnagyobb és legösszetettebb bűnügyi pere kezdődött meg Párizsban, ahol összesen 22 embert állítottak bíróság elé gyilkosság, gyilkossági kísérlet és egy kiterjedt bérgyilkos-hálózat működtetésének vádjával. Az Athanor-perben a vádlottak között volt hírszerzők, katonák és üzleti szereplők is szerepelnek, az ügy pedig egy szabadkőműves páholyhoz köthető – számolt be róla a Hírado.hu.

Párizsban huszonkét ember került bíróság elé egy szabadkőműves páholy elleni perben, akik ellen 112 vádpontot hoztak fel
Fotó: AFP

A március 30-án kezdődött perben, összesen 22 vádlott (19 férfi és 3 nő) állt a párizsi törvényszék (Cour d’Assises de Paris) elé. A vádlottak háttere rendkívül sokszínű: a francia hírszerzés egykori alkalmazottai, volt rendőrök és katonák, egy házmester, egy volt újságíró, egy autóversenyző, egy fegyverműves – és még sokan mások, akiket azzal vádolnak, hogy egy szabadkőműves páholy keretein belül szerveztek megbízásokat, amelyek a fenyegetéstől egészen emberölésig terjedtek. Közülük keveseknek van büntetett előéletük.

A szabadkőműves páholy a szabadkőművesség alapegysége, egy önállóan működő, rituális szabályok szerint dolgozó közösség, amely a felvilágosodás eszméit (emberiesség, tolerancia, önfejlesztés) követi.

Az Athanor néven ismert páholyhoz köthető ügy rendkívül szerteágazó. A következő három és fél hónapban tárgyalják a vádlottak ügyeit. Több vádlott életfogytiglani szabadságvesztésre számíthat – írja az Euronews.

A francia nyomozás egy 2020. július 24-én történt, meghiúsult gyilkossági kísérlet után indult, amelynek célpontja Marie-Helene Dini volt. Két, a közelben elfogott férfi azt vallotta, hogy megtévesztették őket, és azt hitették el velük, hogy a francia állam érdekében egy, a Moszadhoz köthető ügynök ellen lépnek fel. Később kiderült, hogy Dini nem állt kapcsolatban titkosszolgálatokkal, viszont szakmai konfliktusban állt Jean-Luc Bagurral, aki az Athanor páholy „tiszteletreméltó mestere” volt. 

A vád szerint a jelenleg 69 éves Bagur mintegy 70 ezer euróért bízta meg Frédéric Vaglio nevű társát riválisa kiiktatásával.

Az 53 éves Vaglio ellen az a vád, hogy összekötőként működött az ötletgazda és a végrehajtók között egy sor bűncselekmény során, amelyek végrehajtásáért az Athanor-ügy harmadik kulcsszereplője, Daniel Beaulieu felelt. Beaulieu korábban a belső hírszerzésnél dolgozott (DCRI), jelenleg 72 éves, és a letartóztatása előtti két évtizedben kettős életet élt. A hálózaton belül ő adta ki az utasításokat, különféle akciókat szervezett, és egy gyilkosságot is elrendelt, amelyet később hibának nevezett a nyomozók előtt.

A Vaglio által Beaulieu-ra bízott feladatok között szerepelt például egy számítógép megszerzése ál-pizzafutár segítségével, egy autó felgyújtása, elhullott patkányok elhelyezése egy kertben, valamint egy megválasztott tisztségviselő elleni támadás is. A bűncselekmények végül Laurent Pasquali autóversenyző 2018. novemberi meggyilkolásában csúcsosodtak ki, amelyet adósságbehajtási céllal hajtottak végre. Ez volt az első emberölés, amelyet Sébastien Leroy kapott feladatul. 

Őt – aki Beaulieu fegyveres végrehajtójaként dolgozott – szintén életfogytiglani börtönbüntetés fenyegeti.

A biztonsági őrként dolgozó Leroy a rendőrségi kihallgatás során elismerte, hogy számos támadásban, rablásban, valamint gyilkosságban és gyilkossági kísérletben vett részt. Állítása szerint Beaulieu befolyása alá került, aki azzal csábította, hogy a belső hírszerzés informátorává teszi. A Beaulieu elleni sikertelen merénylet egyben megakadályozott egy másik tervet is: Hassan Touzani, egy „sárga mellényes” szakszervezeti aktivista meggyilkolását, akit munkaadói problémásnak tartottak. Az ügyben érintett személyeket szintén bíróság elé állították.

A vádlottak személyiségét és történeteiket vizsgáljuk meg 

– mondta az eljáró bíró a Couthouse News Service beszámolója szerint. A hét folyamán igazságügyi szakpszichológusok ismertették a vádlottak gyerekkorát, kapcsolatait és életük meghatározó eseményeit. Pénteken az egyik vádlott apja lépett a tanúk padjára. A fiát azzal vádolják, hogy bűnsegédként közreműködött egy gyilkossági kísérletben, részt vett a gyilkosság előkészítésében, valamint egy rablás megszervezésében. Az apa azonban egy olyan fiúról beszélt, aki mindig tisztelettudó volt másokkal. Ezt követően a fiú ügyvédje kérdéseket tett fel:

Van fogalma arról, milyen szóval jellemezte önt a fia?

„Talán azzal, hogy »öreg«?” – viccelődött az apa.

Hőseként írta le önt

 – válaszolta az ügyvéd. A vádlott apja levette a szemüvegét, lehajtotta a fejét és sírni kezdett. A terem hátsó részéből fia elfojtott zokogása hallatszott. A hét során elhangzott történetek többnyire átlagos gyermekkort, iskolai életet és munkát mutattak be. Az ügyet ugyanakkor egy film cselekményéhez hasonlították:

2020 júliusában Pierre Bourdin és Carl Esnault egy fekete Clióban ültek Párizs külvárosában, és Marie-Helene Dinit követték, akit az utasítás szerint meg kellett volna ölniük. A nyári hőséghez képest gyanúsan – kesztyűben és símaszkban – ültek az autóban, ami felkeltette egy járókelő figyelmét, aki értesítette a rendőrséget. 

Letartóztatásuk után Bourdin és Esnault azt állították a nyomozóknak, hogy a francia külföldi hírszerzésnek, a DGSE-nek dolgoznak, és azt a parancsot kapták, hogy öljék meg Dinit, mert állítólag a Moszadnak dolgozik. A rendőrségi nyomozás végül egy kiterjedt bűnözői hálózatot leplezett le, az Athanor szabadkőműves páholyt. 

Bourdin és Esnault baseballsapkában és maszkban érkeztek a párizsi tárgyalóterembe, amelyeket bent levettek. Bourdin, aki szűk kék farmernadrágot és kék csíkos fehér pulóvert viselt, véreres szemmel járkált egyedül a sorok között, miközben a tárgyalás kezdetére várt. Az eljárás megkezdése előtt a két férfi egymásra nézett, felhúzott szemöldökkel és mély sóhajok kíséretében. 

Az ügyészség 112 vádpontot emelt a szabadkőműves csoport ellen, köztük 16 bűntettet és 86 vétséget. Négy vádlott életfogytiglani büntetésre számíthat.

Pénteken az egyik vádlott felesége is vallomást tett. Férjét azzal vádolják, hogy zsarolást követett el. Egy tartozás behajtása érdekében állítólag pedofília gyanúját akarta ráterelni egy párra, döglött patkányokat helyezett el a kertjükben, és fenyegető telefonhívásokat indított. A feleség úgy írta le férjét, mint 

kedves, szerethető embert… van egy visszahúzódó oldala, ezért nem mond el nekem mindent… főleg a munkájáról.

A házaspárnak van egy 12 éves lánya, és életük a per előtt viszonylag normális volt, nyugodt – mondta a nő, bár anyagi gondjaik akadtak. Azt mondta, az egész helyzet traumatizáló számára, és nem tud aludni éjszaka, annak ellenére sem, hogy pszichológushoz jár és gyógyszert szed.

Most vagyok először bíróságon

 – tette hozzá. A személyiségelemzések várhatóan április 10-ig folytatódnak. Ezt követően a bírósági eljárás a következő fázisába lép és az ítéletek kihirdetése július 17-én várható.

Borítókép: Romain Ruiz, Esnault ügyvédje (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
