Emberéletek kerültek veszélybe a tolvajok miatt Detroit-szerte

Egy-egy tűzcsap kiesése még kezelhető, de a probléma az, hogy aki ezt csinálja, egymás után több berendezést is megrongál. Így amikor a tűzoltók kiérkeznek és több száz méteren belül nem találnak működő vízforrást, az emberéleteket veszélyeztet

– mondta a szóvivő. A város vezetői szerdán bemutattak egy megrongált tűzcsapot, és arra figyelmeztettek, hogy a lopások közvetlenül befolyásolják a vészhelyzeti reagálási képességet. Néhány megrongált berendezést a szakemberek már kijavítottak, de számos még hátravan. A detroiti rendőrség közölte, hogy folyik a nyomozás és több egységgel együttműködve próbálják azonosítani az elkövetőket. A tisztviselők értesítették a fémhulladéktelepek üzemeltetőit, hogy a réz alkatrészek a város tulajdonát képezik, és arra figyelmeztették őket, hogy azok átvétele jogi következményekkel járhat.