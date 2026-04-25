Emberéletek kerültek veszélybe a tolvajok miatt Detroit-szerte

Detroit nyugati részén két nap alatt közel 75 tűzcsapot rongáltak meg tolvajok, ami súlyos tűzbiztonsági kockázatot jelent. A hatóságok szerint az elkövetők a réz alkatrészeket szerelik ki a tűzcsapokból, ami működésképtelenné teszi a berendezéseket. A város vezetése és a rendőrség sürgősen próbálja orvosolni a helyzetet, miközben a lakosság segítségét kérték a tolvajok kézre kerítésében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 21:12
A tolvajok több tucat tűzcsapot tettek használhatatlanná Detroit-szerte Forrás: AFP
Egy-egy tűzcsap kiesése még kezelhető, de a probléma az, hogy aki ezt csinálja, egymás után több berendezést is megrongál. Így amikor a tűzoltók kiérkeznek és több száz méteren belül nem találnak működő vízforrást, az emberéleteket veszélyeztet

 – mondta a szóvivő. A város vezetői szerdán bemutattak egy megrongált tűzcsapot, és arra figyelmeztettek, hogy a lopások közvetlenül befolyásolják a vészhelyzeti reagálási képességet. Néhány megrongált berendezést a szakemberek már kijavítottak, de számos még hátravan. A detroiti rendőrség közölte, hogy folyik a nyomozás és több egységgel együttműködve próbálják azonosítani az elkövetőket. A tisztviselők értesítették a fémhulladéktelepek üzemeltetőit, hogy a réz alkatrészek a város tulajdonát képezik, és arra figyelmeztették őket, hogy azok átvétele jogi következményekkel járhat.

Egy helyi lakos nyersen reagált az ügyre:

Menjenek el dolgozni! Találjanak valamilyen bevételi forrást, ne rombolják szét a környékünket!

Borítókép: A tolvajok több tucat tűzcsapot tettek használhatatlanná Detroit-szerte (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu