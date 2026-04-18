Ezt John Wayne is megirigyelné: lóháton üldözte a táskatolvajt a rendőr New York utcáin + videó

Testkamerás felvétel örökítette meg, amint egy New York-i rendőr lóháton üldöz egy feltételezett táskatolvajt a város forgalmas utcáin – számolt be a nem mindennapi esetről a BBC és a CNN is.

A felvételek szerint a New York-i rendőr többször felszólította a nőt, hogy álljon meg, ő azonban figyelmen kívül hagyta az utasításokat, és tovább menekült az utcákon keresztül.

Az üldözés végül egy járókelő közbelépésével ért véget, aki feltartóztatta a futva menekülő nőt, akit a rendőr őrizetbe vett.

A hatóságok közlése szerint a nőt lopás és hamis adatszolgáltatás miatt vonták eljárás alá. Az ügy további érdekessége, hogy

a gyanúsítottat korábban, 2000 áprilisában emberölés miatt elítélték, miután halálosan meglőtt egy taxisofőrt.

A nő letöltötte a kiszabott börtönbüntetést.