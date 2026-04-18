new yorklovas rendőrségüldözés

Ezt John Wayne is megirigyelné: lóháton üldözte a táskatolvajt a rendőr New York utcáin + videó

Látványos és szokatlan rendőri üldözés zajlott New York utcáin, amelyet testkamerás felvétel is rögzített. Egy szolgálatot teljesítő rendőr lóháton üldözött egy feltételezett táskatolvajt a városban.

Magyar Nemzet
Forrás: bbc.com2026. 04. 18. 11:38
Testkamerás felvétel örökítette meg, amint egy New York-i rendőr lóháton üldöz egy feltételezett táskatolvajt a város forgalmas utcáin – számolt be a nem mindennapi esetről a BBC és a CNN is.

A felvételek szerint a New York-i rendőr többször felszólította a nőt, hogy álljon meg, ő azonban figyelmen kívül hagyta az utasításokat, és tovább menekült az utcákon keresztül. 

Az üldözés végül egy járókelő közbelépésével ért véget, aki feltartóztatta a futva menekülő nőt, akit a rendőr őrizetbe vett.

A hatóságok közlése szerint a nőt lopás és hamis adatszolgáltatás miatt vonták eljárás alá. Az ügy további érdekessége, hogy 

a gyanúsítottat korábban, 2000 áprilisában emberölés miatt elítélték, miután halálosan meglőtt egy taxisofőrt. 

A nő letöltötte a kiszabott börtönbüntetést.

Borítókép: Képernyőkép 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
