Tovább nőtt a törökországi iskolai lövöldözés halottainak száma

Ez nem terrorcselekmény volt, hanem egy diák által elkövetett, személyes indíttatású támadás

– hangsúlyozta.

Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaras tartomány kormányzója korában arról számolt be, hogy a 13-14 év körüli fiú az édesapjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyvereket, amelyeket a hátizsákjába rejtve vitt be az intézménybe, majd egymás után két tanterembe is berontott, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett az ott lévőkre, majd önmagával is végzett.

Az iskolában készített, hitelesítésre váró felvételeken látható, ahogyan több diák az iskola második emeleti ablakából kiugorva próbál menekülni, miközben az udvaron lövöldözés hangjai hallatszanak.

Az iskolai térfigyelő kamerák felvételein látható, ahogyan a támadó egy folyosón két diákot lelő.