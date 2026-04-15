A sajtónak adott nyilatkozatában a belügyminiszter elmondta, hogy a lövöldözésben nyolc diák – a támadó osztálytársai – és egy tanár vesztette életét, hat sebesült állapota súlyos.
Tovább nőtt a törökországi iskolai lövöldözés halottainak száma
Ahogy azt a Magyar Nemzet korábban megírta, iskolai lövöldözés tört ki a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik iskolájában szerdán. Mustafa Ciftci török belügyminiszter közölte, a diák legalább kilenc emberrel végzett, további 13-at pedig megsebesített. Két napon belül ez volt a második iskolai lövöldözés az országban.
Ez nem terrorcselekmény volt, hanem egy diák által elkövetett, személyes indíttatású támadás
– hangsúlyozta.
Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaras tartomány kormányzója korában arról számolt be, hogy a 13-14 év körüli fiú az édesapjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyvereket, amelyeket a hátizsákjába rejtve vitt be az intézménybe, majd egymás után két tanterembe is berontott, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett az ott lévőkre, majd önmagával is végzett.
Az iskolában készített, hitelesítésre váró felvételeken látható, ahogyan több diák az iskola második emeleti ablakából kiugorva próbál menekülni, miközben az udvaron lövöldözés hangjai hallatszanak.
Az iskolai térfigyelő kamerák felvételein látható, ahogyan a támadó egy folyosón két diákot lelő.
Akin Gürlek igazságügyi miniszter az X-en bejelentette, hogy az ügyben nyomozás indult. Az NTV televíziós csatorna tájékoztatása szerint az elkövető apját őrizetbe vették.
Alig egy nappal korábban egy másik lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, végzett magával.
Borítókép: Anyák várakoznak (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!