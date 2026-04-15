Tovább nőtt a törökországi iskolai lövöldözés halottainak száma

Ahogy azt a Magyar Nemzet korábban megírta, iskolai lövöldözés tört ki a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik iskolájában szerdán. Mustafa Ciftci török belügyminiszter közölte, a diák legalább kilenc emberrel végzett, további 13-at pedig megsebesített. Két napon belül ez volt a második iskolai lövöldözés az országban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 22:07
Anyák várakoznak (Fotó: AFP)
A sajtónak adott nyilatkozatában a belügyminiszter elmondta, hogy a lövöldözésben nyolc diák – a támadó osztálytársai – és egy tanár vesztette életét, hat sebesült állapota súlyos.

Rendőrök a szerdai törökországi iskolai lövöldözés helyszínén Fotó: AFP

Ez nem terrorcselekmény volt, hanem egy diák által elkövetett, személyes indíttatású támadás

 – hangsúlyozta.

Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaras tartomány kormányzója korában arról számolt be, hogy a 13-14 év körüli fiú az édesapjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyvereket, amelyeket a hátizsákjába rejtve vitt be az intézménybe, majd egymás után két tanterembe is berontott, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett az ott lévőkre, majd önmagával is végzett.

Az iskolában készített, hitelesítésre váró felvételeken látható, ahogyan több diák az iskola második emeleti ablakából kiugorva próbál menekülni, miközben az udvaron lövöldözés hangjai hallatszanak. 

Az iskolai térfigyelő kamerák felvételein látható, ahogyan a támadó egy folyosón két diákot lelő.

Akin Gürlek igazságügyi miniszter az X-en bejelentette, hogy az ügyben nyomozás indult. Az NTV televíziós csatorna tájékoztatása szerint az elkövető apját őrizetbe vették.

Alig egy nappal korábban egy másik lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, végzett magával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
