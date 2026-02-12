Iskolai lövöldözés: transznemű exdiák rendezett vérfürdőt Kanadában + videó

A rendőrök helyi idő szerint kedden 13.20-kor érkeztek a helyszínre, miután bejelentés érkezett egy aktív iskolai lövöldözőről. Az épület átkutatása során hat, lőtt sebek miatt elhunyt áldozatot találtak, valamint a feltételezett elkövetőt, a 18 éves Jesse Van Rootselaart, aki a bizonyítékok alapján önkezével vetett véget az életének. A hat áldozat, egy 39 éves tanárnő, három 12 éves lány tanuló, valamint két fiú tanuló volt, akik 12 és 13 évesek voltak. Két lőfegyvert találtak a helyszínen, de egyik sem a gyanúsított nevén volt bejegyezve. A hatóságok hozzátették, hogy a középiskolából két sérültet légi úton szállítottak kórházba életveszélyes sérülésekkel, egyikük nem élte túl. A nyomozás során a rendőrség egy második tetthelyet is azonosított, amely a jelek szerint kapcsolatban áll az iskolai lövöldözéssel. A lakóházban két holttestet találtak, akik a gyanúsított 39 éves édesanyja és 11 éves mostohatestvére.

A transgender teenager has killed 10 and injured 25 in Tumbler Ridge, British Columbia, Canada.



Jesse Strang, 17, began to identify as a woman in 2023.



A rendőrség közlése szerint a gyanúsított Jesse Van Rootselaart, egy 18 éves transznemű nőként azonosított személy, aki a feltételezések szerint előbb két családtagját ölte meg otthonában, majd mészárlást rendezett az iskolában, végül öngyilkosságot követett el.

Rootselaar korábban az iskola tanulója volt, de körülbelül négy éve kimaradt. A 18 éves exdiákot születésekor férfiként anyakönyvezték, hat évvel ezelőtt kezdte meg nemi tranzícióját és nőként azonosította magát. A beszámolók szerint mentális egészséggel kapcsolatos ügyek miatt már ismert volt a rendőrség számára, és az otthonában hozzáférhetett fegyverekhez. A hatóságok az elmúlt években többször is jártak Rootselaar otthonában, mentális egészséggel kapcsolatos riasztások miatt, amelyek során ideiglenesen lefoglalták a fegyvereket, majd a beadott kérelmekre válaszul később visszaszolgáltatták azokat.