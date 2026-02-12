Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

iskolai lövöldözésKanadatransznemű nőlövöldözés

Iskolai lövöldözés: transznemű exdiák rendezett vérfürdőt Kanadában + videó

Kanadát megrázta a kedden történt mészárlás, amely során egy transznemű exdiák otthonában végzett két családtagjával, majd lövöldözést rendezett volt iskolájában. A transznemű nő már ismert volt a hatóságok előtt, mentális egészséggel kapcsolatos ügyek miatt. Az iskolai lövöldözésben hat ember meghalt, majd az elkövető magával is végzett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 11:15
A kanadai iskolai lövöldözés következménye Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kanada gyászol, kedden halálos lövöldözés történt Tumbler Ridge-ben. Aznap kilenc ember vesztette életét a kisvárosban és a feltételezett elkövető is meghalt. A rendőrség egy transznemű volt diákot azonosított a kanadai iskolai lövöldözés feltételezett elkövetőjeként, aki a jelek szerint két családtagjával is végzett. Az ügyben átfogó vizsgálat indult – írja a Fox News.

A Tumbler Ridge-ben történt iskolai lövöldözés hat áldozatot követelt
A Tumbler Ridge-ben történt iskolai lövöldözés hat áldozatot követelt
(Fotó: AFP)

A rendőrök helyi idő szerint kedden 13.20-kor érkeztek a helyszínre, miután bejelentés érkezett egy aktív iskolai lövöldözőről. Az épület átkutatása során hat, lőtt sebek miatt elhunyt áldozatot találtak, valamint a feltételezett elkövetőt, a 18 éves Jesse Van Rootselaart, aki a bizonyítékok alapján önkezével vetett véget az életének. A hat áldozat, egy 39 éves tanárnő, három 12 éves lány tanuló, valamint két fiú tanuló volt, akik 12 és 13 évesek voltak. Két lőfegyvert találtak a helyszínen, de egyik sem a gyanúsított nevén volt bejegyezve. A hatóságok hozzátették, hogy a középiskolából két sérültet légi úton szállítottak kórházba életveszélyes sérülésekkel, egyikük nem élte túl. A nyomozás során a rendőrség egy második tetthelyet is azonosított, amely a jelek szerint kapcsolatban áll az iskolai lövöldözéssel. A lakóházban két holttestet találtak, akik a gyanúsított 39 éves édesanyja és 11 éves mostohatestvére. 

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított Jesse Van Rootselaart, egy 18 éves transznemű nőként azonosított személy, aki a feltételezések szerint előbb két családtagját ölte meg otthonában, majd mészárlást rendezett az iskolában, végül öngyilkosságot követett el.

Rootselaar korábban az iskola tanulója volt, de körülbelül négy éve kimaradt. A 18 éves exdiákot születésekor férfiként anyakönyvezték, hat évvel ezelőtt kezdte meg nemi tranzícióját és nőként azonosította magát. A beszámolók szerint mentális egészséggel kapcsolatos ügyek miatt már ismert volt a rendőrség számára, és az otthonában hozzáférhetett fegyverekhez. A hatóságok az elmúlt években többször is jártak Rootselaar otthonában, mentális egészséggel kapcsolatos riasztások miatt, amelyek során ideiglenesen lefoglalták a fegyvereket, majd a beadott kérelmekre válaszul később visszaszolgáltatták azokat. 

Borítókép: A kanadai iskolai lövöldözés következménye (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

