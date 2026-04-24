Belga kormányfő: nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz

A ciprusi csúcstalálkozóra érkezve Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a 90 milliárd eurós hitellel és az újabb orosz szankciókkal

az EU két nagyon fontos lépést tett az igazságos és tartós béke elérése érdekében Ukrajnában. […] Most viszont itt az ideje előre tekinteni és előkészíteni a következő lépést, a következő lépés pedig az első tárgyalási fejezet megnyitása Ukrajna európai uniós csatlakozásához.

My statement ahead of the informal European Council in Cyprus ↓ https://t.co/ZuzMcCiUEa — António Costa (@eucopresident) April 23, 2026

Számos uniós vezető ellenzi az ukrán terveket

Az Euronewsnak nyilatkozva Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal azt mondta, van esély újrakezdésre Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában:

Őszintén szólva nem látok más utat, Ukrajna jövője Európában van. Ez teljesen biztos. A kérdés csak az, hogy ez mikor történik meg és hogyan.

Számos uniós vezető azonban ellenezte a gyorsított csatlakozási terveket. Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden kijelentette, hogy Ukrajna az EU családjához tartozik, de hangsúlyozta, hogy előbb teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket: