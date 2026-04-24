Belga kormányfő: nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz

A ciprusi csúcstalálkozóra érkezve Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a 90 milliárd eurós hitellel és az újabb orosz szankciókkal
az EU két nagyon fontos lépést tett az igazságos és tartós béke elérése érdekében Ukrajnában. […] Most viszont itt az ideje előre tekinteni és előkészíteni a következő lépést, a következő lépés pedig az első tárgyalási fejezet megnyitása Ukrajna európai uniós csatlakozásához.
Számos uniós vezető ellenzi az ukrán terveket
Az Euronewsnak nyilatkozva Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal azt mondta, van esély újrakezdésre Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában:
Őszintén szólva nem látok más utat, Ukrajna jövője Európában van. Ez teljesen biztos. A kérdés csak az, hogy ez mikor történik meg és hogyan.
Számos uniós vezető azonban ellenezte a gyorsított csatlakozási terveket. Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden kijelentette, hogy Ukrajna az EU családjához tartozik, de hangsúlyozta, hogy előbb teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket:
Nincsenek rövidítések […] az EU-nak továbbra is az alapvető értékei mentén kell működnie.
