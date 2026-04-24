EU-csatlakozásUkrajnaZelenszkijEurópai Unió

Belga kormányfő: nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz

Az Európai Unió államfői jóváhagyták az ukrajnai hadikölcsönt és egy újabb orosz szankciós csomagot. A ciprusi egyeztetések pénteken is folytatódnak, a találkozó fókuszában a gyorsított ukrán EU-csatlakozás áll. Zelenszkij elnök kijelentette, hogy nem szimbolikus tagságra van szükségük – abból már kaptak eleget –, és Ukrajna a lehető leghamarabb teljes jogú tagállam akar lenni. Az ukrán terveknek azonban számos uniós politikus nyilatkozata ellentmond, Belgium miniszterelnöke úgy fogalmazott: „Nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz.”

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 9:59
Cipruson egyeztetnek az EU vezetői, ahova az ukrán elnök is meghívást kapott Forrás: AFP
A ciprusi csúcstalálkozóra érkezve Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke közös nyilatkozatban hangsúlyozta, hogy a 90 milliárd eurós hitellel és az újabb orosz szankciókkal

az EU két nagyon fontos lépést tett az igazságos és tartós béke elérése érdekében Ukrajnában. […] Most viszont itt az ideje előre tekinteni és előkészíteni a következő lépést, a következő lépés pedig az első tárgyalási fejezet megnyitása Ukrajna európai uniós csatlakozásához.

Számos uniós vezető ellenzi az ukrán terveket

Az Euronewsnak nyilatkozva Észtország miniszterelnöke, Kristen Michal azt mondta, van esély újrakezdésre Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában:

Őszintén szólva nem látok más utat, Ukrajna jövője Európában van. Ez teljesen biztos. A kérdés csak az, hogy ez mikor történik meg és hogyan.

Számos uniós vezető azonban ellenezte a gyorsított csatlakozási terveket. Luxemburg miniszterelnöke, Luc Frieden kijelentette, hogy Ukrajna az EU családjához tartozik, de hangsúlyozta, hogy előbb teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket:

Nincsenek rövidítések […] az EU-nak továbbra is az alapvető értékei mentén kell működnie.

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever úgy fogalmazott: 

Nem reális cél, hogy Ukrajna rövid időn belül csatlakozzon az EU-hoz.

Eközben Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerdán azt mondta, hogy Kijev az uniós szabályok mentén akar haladni, de késlekedés nélkül.

Remélem, hogy még idén eljutunk oda, hogy bizonyos fejezeteket lezártnak lehet tekinteni. Ez lehetőséget adna arra is, hogy jövőre már a belső piachoz való csatlakozásról beszéljünk. Talán – de ki tudja – a dolgok gyorsan haladhatnak, és jövőre minden fejezetet lezárhatunk, majd ezután beszélhetünk a csatlakozási szerződésről.

Borítókép: Cipruson egyeztetnek az EU vezetői, ahova az ukrán elnök is meghívást kapott (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
