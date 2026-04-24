KijevZelenszkijMoszkvaorosz-ukrán háború

Brüsszel önti a pénzt Ukrajnába, Zelenszkij most már tárgyalna az oroszokkal

A frontvonal gyakorlatilag befagyott. Volodimir Zelenszkij újabb béketárgyalásokat sürget, de a Kreml egyelőre elutasítja az egyeztetéseket, miközben az Európai Unió újabb támogatásról és szankciókról döntött.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 7:15
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna helyzete a jelentések szerint stabilabb, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ebben kulcsszerepet játszik a drónhadviselés és a légvédelem fejlődése, amelyekkel Kijev képes volt ellensúlyozni az orosz fölényt – fogalmaz a portál.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a drónok alkalmazásával sikerült mérsékelni az orosz létszámfölény hatását, és Ukrajna már a támadások többségét képes kivédeni. Hozzátette: a front stabilizálódása erősíti Kijev tárgyalási pozícióit.

Eközben Volodimir Zelenszkij ismét háromoldalú béketárgyalásokat sürgetett Oroszországgal, annak ellenére, hogy az amerikai diplomácia figyelme jelenleg az iráni konfliktusra összpontosul.

A Kreml ugyanakkor elutasította az újabb egyeztetések lehetőségét. Moszkva szerint Vlagyimir Putyin csak akkor hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni Volodimir Zelenszkijjel, ha már körvonalazódik egy konkrét békemegállapodás.

Az ukrán elnök eközben jelentős személyi átalakításokat hajtott végre az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) élén: több kulcsfontosságú regionális egység vezetőjét leváltotta. Az április 22-én aláírt rendeletek értelmében Kijev, Harkiv és Herszon megyékben is új parancsnokok lépnek hivatalba.

Az Európai Unió közben végleg jóváhagyta a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagot. A döntés azután született meg, hogy feloldották a korábbi patthelyzetet – közölte a soros elnökséget ellátó Ciprus. Emellett újabb szankciókat is bejelentettek Oroszországgal szemben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
