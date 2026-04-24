Brüsszel önti a pénzt Ukrajnába, Zelenszkij most már tárgyalna az oroszokkal

Ukrajna helyzete a jelentések szerint stabilabb, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ebben kulcsszerepet játszik a drónhadviselés és a légvédelem fejlődése, amelyekkel Kijev képes volt ellensúlyozni az orosz fölényt – fogalmaz a portál.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a drónok alkalmazásával sikerült mérsékelni az orosz létszámfölény hatását, és Ukrajna már a támadások többségét képes kivédeni. Hozzátette: a front stabilizálódása erősíti Kijev tárgyalási pozícióit.