Brüsszel önti a pénzt Ukrajnába, Zelenszkij most már tárgyalna az oroszokkal

Ukrajna helyzete a jelentések szerint stabilabb, mint az elmúlt egy évben bármikor. Ebben kulcsszerepet játszik a drónhadviselés és a légvédelem fejlődése, amelyekkel Kijev képes volt ellensúlyozni az orosz fölényt – fogalmaz a portál.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a drónok alkalmazásával sikerült mérsékelni az orosz létszámfölény hatását, és Ukrajna már a támadások többségét képes kivédeni. Hozzátette: a front stabilizálódása erősíti Kijev tárgyalási pozícióit.
Eközben Volodimir Zelenszkij ismét háromoldalú béketárgyalásokat sürgetett Oroszországgal, annak ellenére, hogy az amerikai diplomácia figyelme jelenleg az iráni konfliktusra összpontosul.
