A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a különleges hadműveleti övezetben harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt. A beszámoló értelmében az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint Ukrajna nem tartotta tiszteletben a tűzszünetet

Szumi megyéből három meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés, egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics körül, valamint egy meghiúsított támadásról a Donyecki régióban lévő Kaleniki település könyékéről.

A minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. A beszámoló szerint az ukrán alakulatok két repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet vetettek be a Kurszk és Belgorod megye területén. A támadás következtében civilek sebesültek meg, köztük egy gyermek. Ezen kívül 258 alkalommal lőtték meg sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határ menti területeket és az orosz állásokat, 1329 támadást hajtottak végre FPV-drónokkal, 375 alkalommal dobtak le lőszereket, köztük 67 alkalommal oktokopter típusú és 15 alkalommal pedig repülőgép típusú drónokról.