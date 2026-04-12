Ukrajna több alkalommal megsértette a tűzszünetet – állítja az orosz védelmi minisztérium

Több alkalommal megsértette az ukrán fél az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett tűzszünetet – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A minisztérium szerint Ukrajna április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

2026. 04. 12. 18:11
Gépfegyveres ukrán katona Forrás: AFP
A tárca szerint az orosz elnök parancsának megfelelően az összes, a különleges hadműveleti övezetben harcoló orosz csapatcsoportosítás április 11-én moszkvai idő szerinti 16 órától szigorúan betartotta a tűzszünetet, és a korábban elfoglalt vonalakon és állásokban maradt. A beszámoló értelmében az ukrán erők ezzel szemben Dnyipropetrovszk megyében éjszaka három alkalommal támadták az orosz állásokat Pokrovszk térségéből, kétszer Haj és Otradne települések irányában, de az összes támadást visszaverték. 

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint Ukrajna nem tartotta tiszteletben a tűzszünetet
Szumi megyéből három meghiúsított támadási kísérletről számolt be a hadijelentés, egyről Kindrativka, kettőről Nova Szics körül, valamint egy meghiúsított támadásról a Donyecki régióban lévő Kaleniki település könyékéről.

A minisztérium szerint az ukrán fél április 11-én 16 óra és április 12-én 8 óra között összesen 1971 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. A beszámoló szerint az ukrán alakulatok két repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet vetettek be a Kurszk és Belgorod megye területén. A támadás következtében civilek sebesültek meg, köztük egy gyermek. Ezen kívül 258 alkalommal lőtték meg sorozatvetőkkel, tüzérségi lövegekkel, tankokkal és aknavetőkkel a határ menti területeket és az orosz állásokat, 1329 támadást hajtottak végre FPV-drónokkal, 375 alkalommal dobtak le lőszereket, köztük 67 alkalommal oktokopter típusú és 15 alkalommal pedig repülőgép típusú drónokról.

Az orosz hadijelentés szerint a különleges hadművelet övezetében 1145 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagraktárt, 16 páncélozott harcjárművet, hat irányított légibombát, továbbá 134 repülőgép típusú drónt.

A hadijelentés közlését követően Belgorod megye kormányzója bejelentette, hogy Sebekino településen tüzérségi találat következtében életét vesztette egy házaspár.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország a húsvéti fegyvernyugvás lejártát követően mindaddig folytatni fogja a különleges hadműveletet Ukrajnában, amíg el nem éri a kitűzött céljait. Hangsúlyozta, hogy Moszkva tartós békét akar, és már ma készen áll rá, de a béke szerinte csak akkor jöhet el, ha biztosítjuk érdekeinket. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek meg kell hoznia ezeket a jól ismert döntéseket.

Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból

A vasárnapi országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta: 

Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Gépfegyveres ukrán katona (Fotó: AFP)

