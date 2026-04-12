Itt a Tisza Párt titkos dokumentuma – zavargásokat szervezhetnek

Az ukrán állami tévében beszéltek a budapesti felforgatásról + videó

Botrányos kijelentések hangzottak el az ukrán állami televízióban: egy politológus szerint a magyar ellenzék próbatétele lehet, hogy képes-e utcára vinni az embereket egy választási vereség után. Az ügy összecseng egy, a Tisza Párthoz köthető kiszivárgott dokumentum állításaival is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 14:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: FABIAN SOMMER Forrás: DPA
Az ukrán állami televízió egyik műsorában hangzottak el azok a kijelentések, amelyek új megvilágításba helyezhetik a magyar belpolitikai folyamatokat – számolt be róla az Ellenpont. A Freedom csatornán szereplő ukrán politológus, Oleg Lisznyij arról beszélt, hogy a magyar társadalom számára akár követendő példa is lehet az ukrajnai Majdan. 

Oleg Lisznyij ukrán politológus Forrás: YouTube

A szakértő párhuzamot vont az ukrán és a magyar helyzet között, és úgy fogalmazott: Ukrajnában az emberek korábban utcára vonultak, amikor úgy érezték, hogy veszélybe kerül a választások tisztasága. A műsorban elhangzottak szerint szerinte Magyarországon is az lehet a „civil társadalom vizsgája”, hogy képes-e hasonló mozgósításra.

 Lisznyij úgy fogalmazott: ha valóban létezik aktív civil társadalom, akkor egy ilyen forgatókönyv sem zárható ki.

Az Ellenpont szerint mindez összecseng azokkal az állításokkal, amelyeket a Tisza Párt egyik korábbi bizalmasa, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentum tartalmaz. A kiszivárgott anyag értelmében az ellenzéki erő egy választási vereség esetén utcai nyomásgyakorlásban gondolkodhat.

A Freedom csatorna külön jelentőséget ad a kijelentéseknek, hiszen a médium az ukrán állami kommunikáció egyik fontos eszköze, amely a háború kitörése után jött létre azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten közvetítse Kijev álláspontját.

A Majdan eseményei röviden

A 2013 végén Kijevben indult Majdan-tüntetések azt követően robbantak ki, hogy az ukrán kormány elállt az Európai Unióval kötendő megállapodástól. A kezdetben békés demonstrációk gyorsan tömeges, majd erőszakba torkolló kormányellenes tiltakozásokká váltak, amelyek hónapokon át tartottak. A zavargások során több százan vesztették életüket, végül pedig 2014 februárjában Viktor Janukovics elnök elmenekült az országból, ami alapjaiban változtatta meg Ukrajna politikai helyzetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
