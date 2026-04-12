Az ukrán állami televízió egyik műsorában hangzottak el azok a kijelentések, amelyek új megvilágításba helyezhetik a magyar belpolitikai folyamatokat – számolt be róla az Ellenpont. A Freedom csatornán szereplő ukrán politológus, Oleg Lisznyij arról beszélt, hogy a magyar társadalom számára akár követendő példa is lehet az ukrajnai Majdan.
Az ukrán állami tévében beszéltek a budapesti felforgatásról + videó
Botrányos kijelentések hangzottak el az ukrán állami televízióban: egy politológus szerint a magyar ellenzék próbatétele lehet, hogy képes-e utcára vinni az embereket egy választási vereség után. Az ügy összecseng egy, a Tisza Párthoz köthető kiszivárgott dokumentum állításaival is.
A szakértő párhuzamot vont az ukrán és a magyar helyzet között, és úgy fogalmazott: Ukrajnában az emberek korábban utcára vonultak, amikor úgy érezték, hogy veszélybe kerül a választások tisztasága. A műsorban elhangzottak szerint szerinte Magyarországon is az lehet a „civil társadalom vizsgája”, hogy képes-e hasonló mozgósításra.
Lisznyij úgy fogalmazott: ha valóban létezik aktív civil társadalom, akkor egy ilyen forgatókönyv sem zárható ki.
Az Ellenpont szerint mindez összecseng azokkal az állításokkal, amelyeket a Tisza Párt egyik korábbi bizalmasa, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentum tartalmaz. A kiszivárgott anyag értelmében az ellenzéki erő egy választási vereség esetén utcai nyomásgyakorlásban gondolkodhat.
A Freedom csatorna külön jelentőséget ad a kijelentéseknek, hiszen a médium az ukrán állami kommunikáció egyik fontos eszköze, amely a háború kitörése után jött létre azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten közvetítse Kijev álláspontját.
A Majdan eseményei röviden
A 2013 végén Kijevben indult Majdan-tüntetések azt követően robbantak ki, hogy az ukrán kormány elállt az Európai Unióval kötendő megállapodástól. A kezdetben békés demonstrációk gyorsan tömeges, majd erőszakba torkolló kormányellenes tiltakozásokká váltak, amelyek hónapokon át tartottak. A zavargások során több százan vesztették életüket, végül pedig 2014 februárjában Viktor Janukovics elnök elmenekült az országból, ami alapjaiban változtatta meg Ukrajna politikai helyzetét.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: DPA)
