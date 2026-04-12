Az ukrán állami tévében beszéltek a budapesti felforgatásról + videó

A szakértő párhuzamot vont az ukrán és a magyar helyzet között, és úgy fogalmazott: Ukrajnában az emberek korábban utcára vonultak, amikor úgy érezték, hogy veszélybe kerül a választások tisztasága. A műsorban elhangzottak szerint szerinte Magyarországon is az lehet a „civil társadalom vizsgája”, hogy képes-e hasonló mozgósításra.

Lisznyij úgy fogalmazott: ha valóban létezik aktív civil társadalom, akkor egy ilyen forgatókönyv sem zárható ki.

Az Ellenpont szerint mindez összecseng azokkal az állításokkal, amelyeket a Tisza Párt egyik korábbi bizalmasa, Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentum tartalmaz. A kiszivárgott anyag értelmében az ellenzéki erő egy választási vereség esetén utcai nyomásgyakorlásban gondolkodhat.