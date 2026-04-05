Beavatkozás a magyar választásokba: három titkosszolgálat neve is felmerült

Az elemző három lehetséges szereplőt nevez meg: a lengyel, a német és a brit hírszerzést, amelyek közül az utóbbi nem tartozik az Európai Unióhoz.

A cikk szerint Korybko úgy véli, hogy a közelmúltban nyilvánosságra került hangfelvételek – köztük a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések – kiszivárogtatása nem véletlen, hanem egy koordinált művelet része lehet. Az elemző ezzel összefüggésben megemlíti, hogy korábban már lelepleztek egy magyar újságírót, Panyi Szabolcsot, a Direkt36 és a VSquare oknyomozó riportert, aki állítása szerint titkos információkat adott át egy névtelen külföldi titkosszolgálatnak.