A Tűzfalcsoport egy friss bejegyzésében arról ír, hogy Andrew Korybko geopolitikai elemző szerint több nyugati ország titkosszolgálata is beavatkozhat a magyar választásokba.
Beavatkozás a magyar választásokba: három titkosszolgálat neve is felmerült
A Tűzfalcsoport egy friss bejegyzésében arról ír, hogy Andrew Korybko geopolitikai elemző szerint több nyugati ország titkosszolgálata is beavatkozhat a magyar választásokba. Az elemző három lehetséges szereplőt nevez meg: a lengyel, a német és a brit hírszerzést.
amelyek közül az utóbbi nem tartozik az Európai Unióhoz.
A cikk szerint Korybko úgy véli, hogy a közelmúltban nyilvánosságra került hangfelvételek – köztük a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések – kiszivárogtatása nem véletlen, hanem egy koordinált művelet része lehet. Az elemző ezzel összefüggésben megemlíti, hogy korábban már lelepleztek egy magyar újságírót, Panyi Szabolcsot, a Direkt36 és a VSquare oknyomozó riportert, aki állítása szerint titkos információkat adott át egy névtelen külföldi titkosszolgálatnak.
A Tűzfalcsoport beszámolója szerint
Korybko egy másik írásában arról is értekezett, hogy Kapitány István Tisza Pártba delegálásának célja az lehet, hogy Magyarországot leválasszák az orosz energiáról, és végrehajtsanak egy olyan politikai változást, amely szerinte korábban nem valósult meg.
Borítókép: Magyar zászló (Fotó: AFP)
