Ahogy lezajlottak a magyar választások, Zelenszkij egyből közölte: még ebben a hónapban üzembe tudják helyezni a Barátság kőolajvezetéket

Példátlan nyíltsággal kötötte össze a magyar energiabiztonság kérdését a Kijevnek szánt csillagászati összegű uniós hitellel az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján bejelentette: a Magyarország és Szlovákia kőolajellátásáért felelős Barátság kőolajvezeték április végére ismét üzemképes lesz.

Az ukrán államfő azonban azonnal egyértelműsítette az árat: cserébe elvárja, hogy Magyarország zöld jelzést adjon az Ukrajna háborús erőfeszítéseit finanszírozó kilencvenmilliárd eurós európai uniós hitelcsomagnak – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Megígértük, hogy a vezetéket április végéig megjavítjuk. Nem teljesen, de annyira, hogy működőképes legyen

– fogalmazott Zelenszkij, majd sokatmondóan hozzátette:

Hisszük, hogy ez egybeesik az Európai Unió tagállamainak, különösen Magyarországnak a kötelezettségvállalásaival, amely korábban blokkolt bizonyos, számunkra fontos döntéseket.

A vezetéken január vége óta nem érkezik kőolaj Magyarországra, amit a kijevi vezetés a vezeték sérülésével magyarázott, azonban sem a magyar tényfeltáró bizottságot, sem az EU szakértőit nem engedte a helyszín közelébe. A magyar kormány ezzel szemben műholdfelvételekkel bizonyította, hogy a vezeték üzemképes, a kőolajellátás újraindulása politikai döntés függvénye.

Orbán Viktor miniszterelnök határozottan fellépett a magyar ellátásbiztonság érdekében, és megvétózta az Ukrajnának szánt hitelt, ami dühöt és fenyegetőzést váltott ki a kijevi vezetésből.

Magyar Péter ugyanakkor az ukrán várakozásnak megfelelően már az első sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte a vétó feloldását. A gigahitel mielőbbi folyósítását a német kancellár is sürgette. Friedrich Merz Berlinben hangsúlyozta: az uniós hitelt, amelyről tavaly decemberben állapodott meg huszonnégy tagállam, a lehető leggyorsabban be kell indítani,

a katonai segélyeket pedig haladéktalanul ki kell fizetni, mert Ukrajnának sürgősen szüksége van rájuk.

A több mint húsz év után először megtartott német–ukrán kormányközi konzultáción a felek több fegyverkezési megállapodást is kötöttek, amelyek célja új fegyverrendszerek közös fejlesztése és az amerikai szállítmányoktól való függőség csökkentése.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral