Folytatja a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos zsarolást Zelenszkij

Az elnök szerint a kőolajvezetéken „sok mindent elvégeztek”, azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani.

„Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól” – idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor – ahogyan azt már elmondtuk – tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek

– fogalmazott az ukrán államfő.

Az orosz–ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani – különösen az őszi félidős választásokra.

Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni

– mondta az ukrán elnök.

„Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – fogalmazott Zelenszkij.

A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre.

„Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni” – tette hozzá.

