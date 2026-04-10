Folytatja a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos zsarolást Zelenszkij

Az ukrán elnök bejelentette, hogy tavasszal befejezik a Barátság kőolajvezeték szükséges javításait, amennyiben továbbra is fennáll az európai 90 milliárdos hitel lehetősége. Zelenszkij korábban előre nem megbecsülhető, több hónapos javítási munkálatokról beszélt, majd most a magyar választások utánra jelölte meg a helyreállítások végének lehetséges időpontját.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 18:15
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése az olajszállítási lehetőségért cserébe – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtótájékoztatóján, amelyen egyebek között a háború befejezése és a húsvéti tűzszünet kérdése is terítékre került.

Fotó: Mol

Az elnök szerint a kőolajvezetéken „sok mindent elvégeztek”, azonban a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. 

„Vagyis ez egy olyan tranzitfolyamat lehet, amely kockázatokkal jár, ráadásul azt sem tudjuk, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól” – idézte Zelenszkij szavait az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Ha továbbra is fennáll az európai finanszírozás kérdése a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe, akkor – ahogyan azt már elmondtuk – tavasszal befejezzük a Barátság kőolajvezeték javítását, az ellátásért pedig az európaiak lesznek felelősek

– fogalmazott az ukrán államfő.

Az orosz–ukrán háború befejezésével kapcsolatban Zelenszkij kijelentette, hogy szeptemberig nehéz időszak vár Ukrajnára, mivel az Egyesült Államok a nyár kezdetével még inkább a belpolitikai folyamatokra fog összpontosítani – különösen az őszi félidős választásokra. 

Ha Oroszország a feszültségcsökkentés útját választja, akkor háromoldalú találkozóra kerül sor az Egyesült Államok részvételével, amelyet áprilisban, májusban vagy júniusban próbálnak majd megrendezni

 – mondta az ukrán elnök.

„Úgy gondolom, hogy ezek a hónapok kulcsfontosságúak számukra, szerintem szeptemberig nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Véleményem szerint az amerikaiak senkinek sem fognak több időt adni erre a párbeszédre” – fogalmazott Zelenszkij.

A lehetséges húsvéti tűzszünet kapcsán az elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a szimmetrikus lépésekre.

„Idén javasoltuk a húsvéti ünnepek idejére a tűzszünetet, és ennek megfelelően fogunk cselekedni” – tette hozzá.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

