UkrajnahitelBrüsszel

Így borultak össze Zelenszkijjel a brüsszeli vezetők

Az ukrán elnök törekvései sikerre jutottak, Ukrajna megkapja a 90 milliárdos háborús hitelt Brüsszeltől. Zelenszkij Facebook-posztban dicsekedett az eseményt követően.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 15:58
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Ciprus képviselője elmondta, hogy már elindították a hivatalos eljárást, ami a várakozások szerint április 23-án, csütörtökön zárul majd le. Eközben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag is előzetes jóváhagyást kapott, ami erősíteni fogja az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amiből az orosz–ukrán háborút finanszírozza. Az EU azt tervezte, hogy ezt a csomagot a háború negyedik évfordulójára vezeti be, azonban ezt nem tudta megtenni az összes tagállam egyhangú támogatása nélkül. A szankciók bevezetését korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte.

Jelzést kaptunk arról, hogy az olajszállítások helyreállhatnak, és csak annyit tudok mondani, hogy készek vagyunk támogatni akár a 20. szankciós csomagot is Oroszország ellen, mivel megítélésünk szerint ez nem lesz jelentős hatással Szlovákia gazdaságára. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha az orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül megérkezik Szlovákiába

– közölte április 21-én, kedden a szlovák külügyminisztérium. 

Sikerült a terv, Zelenszkij összeborult Brüsszel vezetőivel

Déri Stefi, a Hír TV munkatársa osztotta meg a felvételt, ahogy 90 milliárdos gigahitel megszavazása után Volodimir Zelenszkij elnök kitörő lelkesedéssel ölelgeti António Costát és Ursula von der Leyent, miután sikerre vitte tervét. 

Zelenszkij is eldicsekedett a sikeréről

Volodimir Zelenszkij, António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatot tettek közzé a 90 milliárd eurós hatalmas hitelcsomagról Ukrajna számára. Ez az egyik legjelentősebb pénzügyi kötelezettségvállalás a teljes körű háború kitörése óta.

– áll az ukrán államfő posztjában.

A kérdés már csak az, hogy Ukrajna mikor és miként kívánja majd visszafizetni ezt a hatalmas összeget az európai adófizetőknek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu