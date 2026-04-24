Így borultak össze Zelenszkijjel a brüsszeli vezetők

Ciprus képviselője elmondta, hogy már elindították a hivatalos eljárást, ami a várakozások szerint április 23-án, csütörtökön zárul majd le. Eközben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag is előzetes jóváhagyást kapott, ami erősíteni fogja az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amiből az orosz–ukrán háborút finanszírozza. Az EU azt tervezte, hogy ezt a csomagot a háború negyedik évfordulójára vezeti be, azonban ezt nem tudta megtenni az összes tagállam egyhangú támogatása nélkül. A szankciók bevezetését korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte.

Jelzést kaptunk arról, hogy az olajszállítások helyreállhatnak, és csak annyit tudok mondani, hogy készek vagyunk támogatni akár a 20. szankciós csomagot is Oroszország ellen, mivel megítélésünk szerint ez nem lesz jelentős hatással Szlovákia gazdaságára. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha az orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül megérkezik Szlovákiába

– közölte április 21-én, kedden a szlovák külügyminisztérium.

