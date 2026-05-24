Élő rovarokat találtak a brazil kávéban: ezt engedi be az EU a Mercosur-egyezménnyel

A vizsgálatot a poznani Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségfelügyelet szakemberei végezték. Az ellenőrzés két, Brazíliából érkezett nyers zöldkávé-szállítmányra terjedt ki, amelyek együttes tömege meghaladta a 63 tonnát.

A hatóság közlése szerint a tételekben nagy számban találtak sérült kávészemeket és élő kártevőket, ezért megtiltották azok forgalomba hozatalát Lengyelországban.

A döntés azonnal hatályba lépett, így a kifogásolt szállítmány nem kerülhet kereskedelmi forgalomba az országban.

Az ügy azért is kapott nagy figyelmet, mert Brazília a világ legnagyobb kávétermelője. A Nemzetközi Kávészervezet adatai szerint a világ kávétermésének mintegy egyharmada az országból származik.

Az agrár- és élelmiszer-biztonsági szakemberek szerint az eset jól mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a határellenőrzések.

Hangsúlyozzák, hogy az ilyen szállítmányok nemcsak a termék minőségét érintő problémákat vethetnek fel, hanem a raktári kártevők elterjedésének veszélyét is magukban hordozhatják.