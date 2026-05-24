Élő rovarokat találtak a brazil kávéban: ezt engedi be az EU a Mercosur-egyezménnyel

Több mint 63 tonna Brazíliából érkezett nyerskávét vontak ki a forgalomból Lengyelországban, miután az ellenőrök nagy mennyiségű sérült kávészemet és élő rovarokat találtak a szállítmányban. A lefoglalt rakomány egy újabb példa, milyen problémák merülhetnek fel az Európai Unión kívülről érkező élelmiszerek ellenőrzése során különösen most, amikor a Mercosur-megállapodás még szélesebbre tárhatja az európai piac kapuit a dél-amerikai mezőgazdasági termékek előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 10:14
Lengyel rendőr kamionsor előtt (Fotó: AFP)
A vizsgálatot a poznani Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minőségfelügyelet szakemberei végezték. Az ellenőrzés két, Brazíliából érkezett nyers zöldkávé-szállítmányra terjedt ki, amelyek együttes tömege meghaladta a 63 tonnát.

A hatóság közlése szerint a tételekben nagy számban találtak sérült kávészemeket és élő kártevőket, ezért megtiltották azok forgalomba hozatalát Lengyelországban.

A döntés azonnal hatályba lépett, így a kifogásolt szállítmány nem kerülhet kereskedelmi forgalomba az országban.

Az ügy azért is kapott nagy figyelmet, mert Brazília a világ legnagyobb kávétermelője. A Nemzetközi Kávészervezet adatai szerint a világ kávétermésének mintegy egyharmada az országból származik.

Az agrár- és élelmiszer-biztonsági szakemberek szerint az eset jól mutatja, milyen fontos szerepet töltenek be a határellenőrzések.

Hangsúlyozzák, hogy az ilyen szállítmányok nemcsak a termék minőségét érintő problémákat vethetnek fel, hanem a raktári kártevők elterjedésének veszélyét is magukban hordozhatják.

Nem ez az első eset az elmúlt időszakban, amely aggodalmat keltett a dél-amerikai élelmiszerimporttal kapcsolatban. Májusban a görög hatóságok egy 

Brazíliából érkezett fagyasztottcsirke-szállítmány vizsgálata során a minták jelentős részében szalmonellát mutattak ki. A rakományt ezért visszaküldték a feladónak. 

Ezek az esetek is erősítik azokat a kritikákat, amelyek szerint a Mercosur-megállapodás több kockázatot hordozhat Európa számára, mint amennyi előnnyel jár. Az Európai Unió és a dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur közötti egyezmény vámcsökkentésekkel és vámmentes kvótákkal könnyíti meg egyes mezőgazdasági termékek európai piacra jutását. 

A megállapodás bírálói szerint ez versenyhátrányba hozhatja az európai gazdákat, miközben az importtermékek ellenőrzése még nagyobb jelentőséget kap. 

Többen attól tartanak, hogy a dél-amerikai mezőgazdasági import növekedése fokozhatja a piaci nyomást az uniós termelőkre, ezért szerintük különösen fontos, hogy az Európai Unión kívülről érkező élelmiszerek szigorú minőségi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzésen essenek át.

Emellett a dél-amerikai mezőgazdasági termékek több ezer kilométeres szállítása jelentős környezeti terheléssel járhat, miközben a termelés bővülése egyes térségekben az erdőirtás kockázatát is növelheti.

Borítókép: Lengyel rendőr, illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
