Kinyitja a piacot Brüsszel – de ki fizeti meg az árát?

Újabb szabadkereskedelmi alkuk megkötésén dolgozik az Európai Bizottság, ezúttal Ausztráliával és Marokkóval. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) határozottan elítéli az Európai Bizottság felelőtlen lépéseit, mivel az figyelmen kívül hagyja az európai gazdák és az élelmiszer-biztonság szempontjait – emelte ki közös közleményében a NAK és a MAGOSZ.

Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a meggondolatlan döntések, szabadkereskedelmi alkuk miatt

Azt írják:

az Európai Unió által megkötött, megkötendő – és sokszor az átláthatóság követelményének sem megfelelő – kereskedelmi megállapodásoknak, politikai alkuknak ismét az európai – és így a magyar – agrárium fizetheti meg az árát.

Az európai gazdák már most is rendkívüli nyomás alatt állnak:

emelkedő termelési költségek,

csökkenő jövedelmezőség

és fokozódó piaci bizonytalanság jellemzi az ágazatot.

Az Európai Bizottság ugyanakkor ilyen körülmények ellenére is újabb, az európai mezőgazdaságot hátrányosan érintő kereskedelmi alkuk sorát tervezi megkötni. A nemrég tető alá hozott és az uniós döntéshozatali folyamatokon áterőszakolt Mercosur-egyezmény mellett formálódik az EU és Ausztrália, valamint az EU és Marokkó közötti megállapodás is. Mindkét egyezmény végrehajtása jelentős hatással lenne az európai mezőgazdasági termelés jövőjére.

Mit jelentenének az új szabadkereskedelmi alkuk?

Az EU–Ausztrália között tervezett megállapodás az érzékeny termékek – különösen a marhahús, juhhús és cukor – piacra jutásának jelentős bővítését vetíti előre. Ausztrália a globális agrárpiac egyik meghatározó szereplője: búza- és marhahúsexportban a világ élmezőnyéhez tartozik, míg bárányhús esetében a globális export mintegy kétharmadát adja.

Egy ilyen versenytárssal szemben további piacnyitás az európai termelők számára nem egyszerűen kihívás, hanem közvetlen egzisztenciális fenyegetés. Különösen aggasztó, hogy ezek az engedmények – a Mercosur-megállapodáshoz hasonlóan – nem járnak együtt az uniós termelési feltételek megkövetelésével

– figyelmeztetnek.

Hasonló a helyzet az EU és Marokkó között formálódó egyezménnyel is. Nemrég az európai parlamenti képviselők is komoly kritikát fogalmaztak meg a megállapodással kapcsolatban, különösen annak átláthatósága, jogszerűsége és a mezőgazdasági piacokra gyakorolt hatása miatt. A marokkói import beáramlása láncreakciót indíthat el az egész mezőgazdasági szektorban.