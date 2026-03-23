EB: május 1-jén ideiglenesen hatályba lép az EU–Mercosur-egyezmény

Az EU értesítette a Mercosur-országokat az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, amely 2026. május 1-jétől érvényes – közölte hétfőn Európai Bizottság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 23. 15:11
Forrás: AFP
A tájékoztatás szerint a bizottság hivatalos diplomácia levél formájában küldte meg értesítését Paraguaynak, amely a Mercosur-szerződések letéteményese, írja az MTI.

Ursula von der Leyen: Az Európai Unió ideiglenesen alkalmazni fogja a Mercosur-megállapodást (Fotó: AFP)

A tájékoztatás szerint a bizottság hivatalos diplomácia levél formájában küldte meg értesítését Paraguaynak, amely a Mercosur-szerződések letéteményese. Ezzel a lépéssel az uniós testület lezárta az ideiglenes alkalmazáshoz szükséges eljárást, összhangban az Európai Unió Tanácsának január 9-i döntésével.

Az ideiglenes alkalmazás 2026. május 1-jétől azon Mercosur-országok esetében lép életbe az Európai Unió és a dél-amerikai közöspiac között, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásukat és erről március végéig értesítették az EU-t. Argentína, Brazília és Uruguay már megtette ezt a lépést, Paraguay pedig nemrég ratifikálta a megállapodást, és várhatóan rövidesen megküldi hivatalos értesítését.

Az Európai Bizottság sajtóközleménye szerint az ideiglenes alkalmazás lehetővé teszi egyes termékek vámjainak azonnali eltörlését, kiszámíthatóbb feltételeket teremtve a kereskedelem és a beruházások számára. Ennek révén az uniós vállalatok, fogyasztók és gazdálkodók már a kezdetektől élvezhetik a megállapodás előnyeit, miközben az uniós gazdaság érzékeny ágazatait erős védintézkedések óvják – olvasható a közleményben.

A testület szerint a megállapodás ideiglenes alkalmazása emellett erősíti az EU és a Mercosur-országok együttműködését olyan globális kihívások kezelésében, mint a munkavállalói jogok védelme és a klímaváltozás elleni fellépés. Hozzájárul továbbá ellenállóbb és megbízhatóbb ellátási láncok kialakításához, különös tekintettel a kritikus nyersanyagok kiszámítható áramlására.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke február végén Brüsszelben jelentette be, hogy az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását. 

Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína elsőként ratifikálta az EU–Mercosur-megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

