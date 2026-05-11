Szalmonellás brazil csirkehús érkezett Európába

Komoly élelmiszer-biztonsági botrányt kavart Görögországban, hogy a Brazíliából érkező első fagyasztottcsirke-szállítmány mintegy 80 százalékában szalmonellát mutattak ki a hatósági vizsgálatok. Súlyos aggályok a Mercosur-megállapodás miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: KTG2026. 05. 11. 10:17
A dél-amerikai húsáru EU-s exportja is bővülhet a Mercosur-megállapodás miatt Forrás: Képernyőkép
Az ügyet a Görög Állami Geotechnikai Mérnökök Pánhellén Szövetségének elnöke, Nikosz Kakavasz is megerősítette egy sajtótájékoztatón.

A történtek ismét reflektorfénybe állították az EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, amely már korábban is heves tiltakozásokat váltott ki európai gazdálkodók és állattenyésztők körében. A kritikusok szerint az olcsó dél-amerikai import veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét, miközben kérdéses az importált élelmiszerek minősége és ellenőrzése.

Európa: veszélyes az élelmiszerimport?

Kakavasz szerint az eset súlyos hiányosságokra világít rá az európai ellenőrzési rendszerben. Hangsúlyozta, hogy a görög állatorvosi szolgálatok komoly munkaerőhiánnyal küzdenek: az állások kevesebb mint 40 százaléka van betöltve, ami jelentősen rontja az ellenőrzések hatékonyságát.

A Mercosur-megállapodást az Európai Unió ideiglenesen május 1-jén kezdte alkalmazni azzal az indokkal, hogy az közvetlen és kézzelfogható előnyöket biztosít az európai vállalkozásoknak és fogyasztóknak. A végleges jóváhagyáshoz azonban még az Európai Parlament beleegyezése is szükséges.

A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat  (Fotó: AFP)

Az egyezmény továbbra is komoly vitákat vált ki Európa-szerte, különösen a mezőgazdasági szereplők körében, akik attól tartanak, hogy az uniós piacot eláraszthatják a jóval engedékenyebb előírások mellett előállított dél-amerikai termékek.

Borítókép: A dél-amerikai húsáru EU-s exportja is bővülhet a Mercosur-megállapodás miatt (Forrás: képernyőkép) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
