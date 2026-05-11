Szalmonellás brazil csirkehús érkezett Európába

Az ügyet a Görög Állami Geotechnikai Mérnökök Pánhellén Szövetségének elnöke, Nikosz Kakavasz is megerősítette egy sajtótájékoztatón.

🇬🇷 MERCOSUR: 80% of the first frozen chicken that arrived to Greece from Brazil were contaminated with salmonella, the Panhellenic Federation of Public Geo-technical Engineers revealed at a press conference on Saturday, May 2.



A történtek ismét reflektorfénybe állították az EU–Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, amely már korábban is heves tiltakozásokat váltott ki európai gazdálkodók és állattenyésztők körében. A kritikusok szerint az olcsó dél-amerikai import veszélyezteti az európai mezőgazdaság versenyképességét, miközben kérdéses az importált élelmiszerek minősége és ellenőrzése.

Európa: veszélyes az élelmiszerimport?

Kakavasz szerint az eset súlyos hiányosságokra világít rá az európai ellenőrzési rendszerben. Hangsúlyozta, hogy a görög állatorvosi szolgálatok komoly munkaerőhiánnyal küzdenek: az állások kevesebb mint 40 százaléka van betöltve, ami jelentősen rontja az ellenőrzések hatékonyságát.

A Mercosur-megállapodást az Európai Unió ideiglenesen május 1-jén kezdte alkalmazni azzal az indokkal, hogy az közvetlen és kézzelfogható előnyöket biztosít az európai vállalkozásoknak és fogyasztóknak. A végleges jóváhagyáshoz azonban még az Európai Parlament beleegyezése is szükséges.

A Mercosur-megállapodás tönkreteszi az európai gazdákat (Fotó: AFP)

Az egyezmény továbbra is komoly vitákat vált ki Európa-szerte, különösen a mezőgazdasági szereplők körében, akik attól tartanak, hogy az uniós piacot eláraszthatják a jóval engedékenyebb előírások mellett előállított dél-amerikai termékek.