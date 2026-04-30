MercosurEurópai UniómegállapodásDél-Amerikaszabadkereskedelem

Életbe lép az EU–Mercosur-megállapodás – új, de kérdéses időszak kezdődik

Május 1-jétől ideiglenesen hatályba lép az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek kidolgozása több mint 25 évet vett igénybe. Az egyezség az Európai Unió, valamint Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay között jött létre, és jelentős változásokat hozhat a mezőgazdasági és ipari kereskedelemben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 23:59
Európai gazdák tüntettek a megállapodás és Ursula von der Leyen ellen az Európai Parlament előtt Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megállapodással kapcsolatban az egyik legnagyobb vita a mezőgazdasági import kérdése. Az Európai Bizottság hangsúlyozta: nem érkezhet korlátlan mennyiségű vámmentes marhahús az EU-ba. Az egyezmény évi 99 ezer tonnás kvótát engedélyez csökkentett, 7,5 százalékos vámtarifával, amelyet fokozatosan, hat év alatt vezetnek be.

Ez az uniós termelés mintegy 1,5 százalékát teszi ki, ugyanakkor szakértők szerint akár 2 százalékos árcsökkenést is okozhat. A baromfi esetében 180 ezer tonnás vámmentes kvóta lép életbe öt év alatt, ami az EU-termelés 1,3 százaléka. A cukorimport terén nem történik jelentős bővítés, kivéve egy kisebb paraguayi kvótát, míg az etanol esetében összesen 650 ezer tonnás kedvezményes behozatal válik lehetővé.

Az egyezmény nemcsak kihívásokat, hanem lehetőségeket is tartogat az európai gazdaság számára. Az exportőrök fokozatos vámcsökkentésekre számíthatnak a dél-amerikai piacokon. Az olívaolaj vámjai például 15 év alatt szűnnek meg teljesen, míg a borok esetében a drágább pezsgők már azonnal vámmentessé válnak. A tömény szeszes italoknál négyéves átmeneti időszakkal számolnak. A sajtok esetében hosszabb, tízéves átmenet után nyílik meg egy 30 ezer tonnás vámmentes kvóta, míg a csokoládé exportját kilenc év alatt könnyítik meg.

Az EU főként vegy- és gyógyszeripari anyagokat, valamint közlekedési és szállítási eszközöket exportál a Mercosur-országokba, de a gépek és berendezések kivitele is jelentős
(Forrás: Oeconomus)

Még nem végleges a megállapodás

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani bevezetés csak ideiglenes. Ha az Európai Unió Bírósága jogi aggályokat fogalmaz meg, vagy az Európai Parlament nem adja hozzájárulását, az egyezményt módosítani kell.

Francia gazdák egy „Állítsuk meg az EU–MERCOSUR megállapodást!” feliratú transzparenssel  (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A döntéshozatali folyamat akár több mint egy évig is elhúzódhat, így a most életbe lépő szabályok még változhatnak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu