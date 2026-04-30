Életbe lép az EU–Mercosur-megállapodás – új, de kérdéses időszak kezdődik

A megállapodással kapcsolatban az egyik legnagyobb vita a mezőgazdasági import kérdése. Az Európai Bizottság hangsúlyozta: nem érkezhet korlátlan mennyiségű vámmentes marhahús az EU-ba. Az egyezmény évi 99 ezer tonnás kvótát engedélyez csökkentett, 7,5 százalékos vámtarifával, amelyet fokozatosan, hat év alatt vezetnek be.

Ez az uniós termelés mintegy 1,5 százalékát teszi ki, ugyanakkor szakértők szerint akár 2 százalékos árcsökkenést is okozhat. A baromfi esetében 180 ezer tonnás vámmentes kvóta lép életbe öt év alatt, ami az EU-termelés 1,3 százaléka. A cukorimport terén nem történik jelentős bővítés, kivéve egy kisebb paraguayi kvótát, míg az etanol esetében összesen 650 ezer tonnás kedvezményes behozatal válik lehetővé.

Az egyezmény nemcsak kihívásokat, hanem lehetőségeket is tartogat az európai gazdaság számára. Az exportőrök fokozatos vámcsökkentésekre számíthatnak a dél-amerikai piacokon. Az olívaolaj vámjai például 15 év alatt szűnnek meg teljesen, míg a borok esetében a drágább pezsgők már azonnal vámmentessé válnak. A tömény szeszes italoknál négyéves átmeneti időszakkal számolnak. A sajtok esetében hosszabb, tízéves átmenet után nyílik meg egy 30 ezer tonnás vámmentes kvóta, míg a csokoládé exportját kilenc év alatt könnyítik meg.

Az EU főként vegy- és gyógyszeripari anyagokat, valamint közlekedési és szállítási eszközöket exportál a Mercosur-országokba, de a gépek és berendezések kivitele is jelentős

Még nem végleges a megállapodás

Fontos ugyanakkor, hogy a mostani bevezetés csak ideiglenes. Ha az Európai Unió Bírósága jogi aggályokat fogalmaz meg, vagy az Európai Parlament nem adja hozzájárulását, az egyezményt módosítani kell.

Francia gazdák egy „Állítsuk meg az EU–MERCOSUR megállapodást!” feliratú transzparenssel (Fotó: AFP/Thomas Samson)

A döntéshozatali folyamat akár több mint egy évig is elhúzódhat, így a most életbe lépő szabályok még változhatnak.