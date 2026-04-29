Óriási gazdasági nyomás Európán: Von der Leyen az iráni válságról beszélt, de Magyarország is fókuszba került + videó

Az Európai Bizottság elnöke örömmel vette tudomásul, hogy Magyarország felhagyott vétójával az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében. Von der Leyen gratulált Magyar Péternek, valamint a Tisza Párt EP-képviselőinek is a győzelemhez. A politikus a választás eredményét úgy összegezte, hogy a magyarok az Európa-barát politika mellett tették le a voksukat.

