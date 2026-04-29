Óriási gazdasági nyomás Európán: Von der Leyen az iráni válságról beszélt, de Magyarország is fókuszba került + videó

Az Európai Unió akár évekig is érezheti az iráni–izraeli–amerikai konfliktus gazdasági és energiaellátási következményeit – figyelmeztetett Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben, ahol Magyarország is szóba került az uniós döntések és a háborúval kapcsolatos politikai viták kapcsán.

2026. 04. 29. 16:51
A bizottság elnöke szerint az EU a válság kezdete óta mintegy 27 milliárd eurót fordított többlet-energiaimportokra, miközben a tagállamok további forrásokat különítettek el az árnövekedés hatásainak enyhítésére.

Brüsszel már előkészített egy intézkedéscsomagot, azonban továbbra sincs egységes álláspont a tagállamok között a beavatkozás mértékéről és gyorsaságáról.

Az Európai Bizottság elnöke örömmel vette tudomásul, hogy Magyarország felhagyott vétójával az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomag ügyében. Von der Leyen gratulált Magyar Péternek, valamint a Tisza Párt EP-képviselőinek is a győzelemhez. A politikus a választás eredményét úgy összegezte, hogy a magyarok az Európa-barát politika mellett tették le a voksukat. 

Hatalmas bajban Európa az iráni háború miatt, ezt már Von der Leyen is elismeri

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
