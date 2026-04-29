Trump újabb nyomásgyakorlásra készül Irán ellen – elszállhat az olaj ára

Korábbi elképzelések szerint elképzelhető lett volna egy részmegállapodás a tengeri útvonal megnyitásáról, azonban ezt az amerikai fél nem tartotta elfogadhatónak.

Egyoldalú lépések is napirenden

Amerikai hírszerzési források szerint Washingtonban azt is vizsgálják, miként reagálna Irán arra, ha az Egyesült Államok egyoldalúan győzelmet hirdetne a konfliktusban.

Egyes tanácsadók attól tartanak, hogy a helyzet politikai következményekkel is járhat az idei választásokon, ezért minden lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek.

Korábbi elemzések arra utalnak, hogy Teherán a saját sikereként értelmezhetné az amerikai kivonulást, míg egy tartós katonai jelenlét inkább tárgyalási eszközként jelenhet meg a térségben.

Fotó: AFP

Magasan maradnak az olajárak

A geopolitikai feszültségek az energiapiacra is begyűrűztek. A Brent típusú kőolaj ára hordónként 110 dollár felett alakul, míg az amerikai WTI ára megközelíti a száz dollárt. Az elmúlt napokban tapasztalt emelkedést csak minimális korrekció követte.

Elemzők szerint a helyzet egyik kulcsa továbbra is a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Az esetleges tartós blokád globális ellátási zavarokat okozhat, ami hosszabb távon is magasan tarthatja az árakat.

Közben az amerikai készletek is csökkennek: az Amerikai Kőolajintézet szerint már a második egymást követő héten esett vissza a nyersolaj-tartalékok szintje az Egyesült Államokban.