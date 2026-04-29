Magyar Péter bejelentette, megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

Trump újabb nyomásgyakorlásra készül Irán ellen – elszállhat az olaj ára

Az Egyesült Államok fokozhatja a nyomást Iránon: Donald Trump a sajtóértesülések szerint arra utasította a tanácsadóit, készüljenek fel az iráni kikötők elleni tengeri blokád elhúzódására. A lépés célja, hogy hosszabb távon is fenntartsák a gazdasági nyomást Teheránon.

Forrás: Berliner Zeitung2026. 04. 29. 13:34
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke
Korábbi elképzelések szerint elképzelhető lett volna egy részmegállapodás a tengeri útvonal megnyitásáról, azonban ezt az amerikai fél nem tartotta elfogadhatónak.

 

Egyoldalú lépések is napirenden

Amerikai hírszerzési források szerint Washingtonban azt is vizsgálják, miként reagálna Irán arra, ha az Egyesült Államok egyoldalúan győzelmet hirdetne a konfliktusban. 

Egyes tanácsadók attól tartanak, hogy a helyzet politikai következményekkel is járhat az idei választásokon, ezért minden lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek.

Korábbi elemzések arra utalnak, hogy Teherán a saját sikereként értelmezhetné az amerikai kivonulást, míg egy tartós katonai jelenlét inkább tárgyalási eszközként jelenhet meg a térségben.

Magasan maradnak az olajárak

A geopolitikai feszültségek az energiapiacra is begyűrűztek. A Brent típusú kőolaj ára hordónként 110 dollár felett alakul, míg az amerikai WTI ára megközelíti a száz dollárt. Az elmúlt napokban tapasztalt emelkedést csak minimális korrekció követte.

Elemzők szerint a helyzet egyik kulcsa továbbra is a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Az esetleges tartós blokád globális ellátási zavarokat okozhat, ami hosszabb távon is magasan tarthatja az árakat.

Közben az amerikai készletek is csökkennek: az Amerikai Kőolajintézet szerint már a második egymást követő héten esett vissza a nyersolaj-tartalékok szintje az Egyesült Államokban.

 

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu