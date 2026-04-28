TrumpIránjavaslatHormuzi-szoros

Trumpnak nem tetszik Irán új békejavaslata

Irán újabb javaslattal állt elő: kész lenne megnyitni a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorost, amennyiben az Egyesült Államok feloldja az iráni kikötőket érintő blokádot. A kezdeményezés a legfrissebb a felek közötti feszültség enyhítésére irányuló próbálkozások sorában, miután Donald Trump amerikai elnök korábban lemondta a Pakisztánba tervezett személyes tárgyalásokat.

Forrás: Origo2026. 04. 28. 10:11
Donald Trump a Fehér Házban egyeztetett kormányának vezető tagjaival az Iránnal kapcsolatos helyzetről – jelentette az ABC News. 

Bár az álláspontok továbbra is távol állnak egymástól, diplomáciai források szerint a háttérben folytatódnak az egyeztetések a nézetkülönbségek áthidalására.

Rubio: Irán nukleáris ambíciói a középpontban

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hangsúlyozta: Irán nukleáris törekvései minden tárgyalás központi elemét képezik. A politikus Teherán legutóbbi javaslatára reagált, amely a nukleáris egyeztetések elhalasztását vetette fel a blokád feloldásáért és a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe.

Nincs kétségem afelől, hogy ha ez a radikális vallási rezsim hatalmon marad Iránban, idővel úgy döntenek, hogy atomfegyvert akarnak

– fogalmazott Rubio. Hozzátette: ugyanakkor szerinte az iráni vezetés komolyan törekszik arra, hogy kilábaljon a súlyos gazdasági helyzetből.

US Secretary of State Marco Rubio speaks before signing a memorandum of understanding for a strategic partnership on critical minerals with European Union Trade Commissioner Maros Sefcovic at the State Department in Washington, DC, on April 24, 2026. (Photo by Annabelle GORDON / AFP)
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere

A külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy az iráni tárgyalók időhúzásra játszhatnak, ezért Washingtonnak olyan megállapodást kell elérnie, amely egyértelműen megakadályozza Teheránt abban, hogy bármikor nukleáris fegyver megszerzésére törekedjen.

A Hormuzi-szoros kérdése kiemelt jelentőségű: a világ olajszállításának jelentős része ezen a szűk tengeri útvonalon halad át, így annak esetleges lezárása vagy megnyitása globális gazdasági hatásokkal járhat.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu