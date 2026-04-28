Trumpnak nem tetszik Irán új békejavaslata

Donald Trump a Fehér Házban egyeztetett kormányának vezető tagjaival az Iránnal kapcsolatos helyzetről – jelentette az ABC News.

Bár az álláspontok továbbra is távol állnak egymástól, diplomáciai források szerint a háttérben folytatódnak az egyeztetések a nézetkülönbségek áthidalására.

Rubio: Irán nukleáris ambíciói a középpontban

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hangsúlyozta: Irán nukleáris törekvései minden tárgyalás központi elemét képezik. A politikus Teherán legutóbbi javaslatára reagált, amely a nukleáris egyeztetések elhalasztását vetette fel a blokád feloldásáért és a Hormuzi-szoros újranyitásáért cserébe.

Nincs kétségem afelől, hogy ha ez a radikális vallási rezsim hatalmon marad Iránban, idővel úgy döntenek, hogy atomfegyvert akarnak

– fogalmazott Rubio. Hozzátette: ugyanakkor szerinte az iráni vezetés komolyan törekszik arra, hogy kilábaljon a súlyos gazdasági helyzetből.