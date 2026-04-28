Válságban a tárgyalások: Marco Rubio felfedte, milyen büntetés vár Iránra

Amerikai–iráni tárgyalások

Az Egyesült Államok és Irán közötti első egyeztetési forduló – amely Pakisztán közvetítésével zajlott – nem hozott áttörést a háború lezárása ügyében – írja az RBC Ukraine.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint Teherán egyelőre nem hajlandó lemondani nukleáris programjáról.

A második tárgyalási fordulót a hétvégére tervezték Iszlámábádban, azonban április 25-én Donald Trump lemondta Steve Witkoff és veje, Jared Kushner pakisztáni útját.

Indoklása szerint nem volt értelme annak, hogy az amerikai delegáció 18 órát utazzon, mivel az Egyesült Államok erősebb tárgyalási pozícióban van Iránnal szemben.