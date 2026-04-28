Június 13-án tartják a Fidesz tisztújító kongresszusát

Újabb minisztereket nevezett meg Magyar Péter, Tarr Zoltán irányíthatja a kultúrát

Válságban a tárgyalások: Marco Rubio felfedte, milyen büntetés vár Iránra

Fokozódik a feszültség a Közel-Keleten: Irán és az Egyesült Államok között egyre bizonytalanabb a megegyezés esélye, miközben Washington már most újabb szankciókkal fenyeget. Marco Rubio világossá tette: ha elbuknak a tárgyalások, még nagyobb nyomás nehezedhet Teheránra – a végső döntés pedig Donald Trump kezében van, miközben a háttérben egy újabb eszkaláció veszélye is egyre erősebben körvonalazódik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 13:45
Férfi iráni zászlóval (Fotó: AFP)
Amerikai–iráni tárgyalások 

Az Egyesült Államok és Irán közötti első egyeztetési forduló – amely Pakisztán közvetítésével zajlott – nem hozott áttörést a háború lezárása ügyében – írja az RBC Ukraine.

J. D. Vance amerikai alelnök szerint Teherán egyelőre nem hajlandó lemondani nukleáris programjáról.

A második tárgyalási fordulót a hétvégére tervezték Iszlámábádban, azonban április 25-én Donald Trump lemondta Steve Witkoff és veje, Jared Kushner pakisztáni útját.

Indoklása szerint nem volt értelme annak, hogy az amerikai delegáció 18 órát utazzon, mivel az Egyesült Államok erősebb tárgyalási pozícióban van Iránnal szemben.

Hivatalos találkozóra így nem került sor, ugyanakkor sajtóértesülések szerint a felek továbbra is fenntartják az informális kapcsolatokat.

A beszámolók alapján elképzelhető, hogy a megállapodás közelebb van, mint amilyennek látszik, ugyanakkor továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a folyamat megszakad, és a konfliktus ismét kiéleződik.

Korábban az Axios arról írt, hogy Irán új javaslatot tett az Egyesült Államoknak a háború lezárására.

A javaslat a Hormuzi-szoros újranyitását tartalmazza – beleértve az amerikai blokád feloldását is –, miközben Teherán azt indítványozza, hogy a nukleáris tárgyalásokat egy későbbi időpontra halasszák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
