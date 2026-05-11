Rosszul húzták fel a magyar zászlót világbajnokunk tiszteletére – menny és pokol

Hányadik helyen áll Michelisz az FIA TCR World Tourban?
Bizony, máris hiányozhatnak azok a pontok, Michelisz ugyanis a remek időmérő és első futam ellenére csupán a hatodik helyen áll a FIA TCR World Tour első versenyhétvégéje után:
- Mikel Azcona (Hyundai) 65 pont
- Yann Ehrlacher (Geely) 48
- Thed Björk (Geely) 44
- Ma Qing Hua (Geely) 42
- Santiago Urrutia (Geely) 42
- Michelisz Norbert (Hyundai) 40
A nyolc versenyhétvégéből álló idény június 12–14-én a spanyolországi Valenciában folytatódik.
