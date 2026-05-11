Michelisz NorbertTCR World Tourtúraautózásmagyar zászló

Rosszul húzták fel a magyar zászlót világbajnokunk tiszteletére – menny és pokol

Futamgyőzelmet aratott Michelisz Norbert az FIA TCR World Tour idei első versenyén Olaszországban. Ehhez kellett az is, hogy spanyol csapattársa, Mikel Azcona maga elé engedje őt az élen, Michelisz pedig nem is leplezte a taktikai döntést, hanem elmagyarázta azt. Harmadszor kezdte győzelemmel az évet, a korábbi kettő végén bajnok lett, de most Misanóból a második futam nullázása miatt mégsem távozott elégedetten.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 10:45
Győzelemmel kezdte az évet Michelisz Norbert a FIA TCR World Tourban, de a szezonnyitón a rosszul felhúzott magyar zászlónál is jobban zavarhatta a második futam nullázása Fotó: FIA TCR World Tour/Alessio De Marco
Hányadik helyen áll Michelisz az FIA TCR World Tourban?

Bizony, máris hiányozhatnak azok a pontok, Michelisz ugyanis a remek időmérő és első futam ellenére csupán a hatodik helyen áll a FIA TCR World Tour első versenyhétvégéje után:

  • Mikel Azcona (Hyundai) 65 pont
  • Yann Ehrlacher (Geely) 48
  • Thed Björk (Geely) 44
  • Ma Qing Hua (Geely) 42
  • Santiago Urrutia (Geely) 42
  • Michelisz Norbert (Hyundai) 40

A nyolc versenyhétvégéből álló idény június 12–14-én a spanyolországi Valenciában folytatódik.

 

