Rosszul húzták fel a magyar zászlót világbajnokunk tiszteletére – menny és pokol

Hányadik helyen áll Michelisz az FIA TCR World Tourban?

Bizony, máris hiányozhatnak azok a pontok, Michelisz ugyanis a remek időmérő és első futam ellenére csupán a hatodik helyen áll a FIA TCR World Tour első versenyhétvégéje után:

Mikel Azcona (Hyundai) 65 pont

Yann Ehrlacher (Geely) 48

Thed Björk (Geely) 44

Ma Qing Hua (Geely) 42

Santiago Urrutia (Geely) 42

Michelisz Norbert (Hyundai) 40

A nyolc versenyhétvégéből álló idény június 12–14-én a spanyolországi Valenciában folytatódik.