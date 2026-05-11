NBANBA-rájátszásMinnesota TimberwolvesAnthony EdwardsVictor WembanyamaSan Antonio Spurs

Wembanyama durva könyöklése után bukott el a csapata az NBA-rájátszásában

Hétfő hajnalban két mérkőzéssel folytatódtak az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának küzdelmei. A San Antonio Spurs úgy kapott ki 114-109-re a Minnesota Timberwolvestól, hogy a texasiak legjobbja, Victor Wembanyama már a második negyedben technikait kapott, a francia centert könyöklés miatt kiállították a meccsről. A Keleti Főcsoportban a New York Knicks 144-114-re győzte le a Philadelphia 76erst, a 4-0-s összesítéssel továbbjutott Knicks egy triplarekordot is megdöntött a találkozón.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 10:25
Victor Wembanyama szabálytalankodott, a csapata is kikapott Fotó: DAVID BERDING Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Anthony Edwards a liga legjobb játékosainak egyike, most a Spurs elleni meccsen is bizonyított
Anthony Edwards a liga legjobb játékosainak egyike, most a Spurs elleni meccsen is bizonyított (Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

– Őszintén szólva, talán nehezebb volt így Wembanyama nélkül. Persze vele a pályán is nagyon jó csapat, de vele lassabban játszanak. Ilyenkor, amikor egy csapat nélkülözi a legjobb játékosát, a többiek szabadabban, magabiztosabban kosaraznak. – mondta Edwards, aki a negyedik negyed hőse lett: végig a pályán volt az utolsó 12 percben, és 36 pontjából 16-ot ekkor szerzett. Az ESPN statisztikái szerint a Timberwolves 38 dobást vállalt betörésekből a negyedik mérkőzésen, ami a második legtöbb volt a vezetőedző, Chris Finch irányítása alatt. Ebből 30-at azután, hogy Wembanyamát kiállították.

Mindenki tudja, hogy a gyűrű sokkal szabadabb, ha ő nincs a pályán. Két és fél méter magas, szóval mindig levédi a gyűrűt, amikor bent van

 – mondta Edwards a francia centerről. A párharc 2-2-ről folytatódik, az ötödik mérkőzést szerda hajnalban rendezik San Antonióban.

A Keleti Főcsoportban a New York Knicks újabb meccsen remekelt, az előző körös Hawks elleni negyedik meccs óta a Knicks labdajáratása szinte megállíthatatlan támadójátékot eredményezett és klubrekordot jelentő, hétmeccses playoff-győzelmi sorozatot hozott. 

A hétfő hajnali 144 dobott pont klubrekord a rájátszásban, míg az első negyedben dobott 11 tripla NBA-rájátszás rekord a franchise történetében. 

A 4-0-val továbbjutott Knicks most a Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers párharc győztesére vár (jelenleg Detroit vezet 2-1-re), és legalább egy hét pihenőt kap a Keleti döntő előtt. Ez időt ad OG Anunobynak, hogy felépüljön jobb combhajlító-sérüléséből, míg Josh Hart szerint több játékos is kisebb sérülésekkel küzd, így jól jön a szünet.

NBA, rájátszás, eredmények:
Nyugati Főcsoport
Minnesota Timberwolves–San Antonio Spurs 114-109
A párharc állás: 2-2

Keleti Főcsoport
New York Knicks–Philadelphia 76ers 144-114
A párharc állása: 4-0-al továbbjutott a Knicks

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.