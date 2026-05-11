Wembanyama durva könyöklése után bukott el a csapata az NBA-rájátszásában

Anthony Edwards a liga legjobb játékosainak egyike, most a Spurs elleni meccsen is bizonyított (Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

– Őszintén szólva, talán nehezebb volt így Wembanyama nélkül. Persze vele a pályán is nagyon jó csapat, de vele lassabban játszanak. Ilyenkor, amikor egy csapat nélkülözi a legjobb játékosát, a többiek szabadabban, magabiztosabban kosaraznak. – mondta Edwards, aki a negyedik negyed hőse lett: végig a pályán volt az utolsó 12 percben, és 36 pontjából 16-ot ekkor szerzett. Az ESPN statisztikái szerint a Timberwolves 38 dobást vállalt betörésekből a negyedik mérkőzésen, ami a második legtöbb volt a vezetőedző, Chris Finch irányítása alatt. Ebből 30-at azután, hogy Wembanyamát kiállították.

Mindenki tudja, hogy a gyűrű sokkal szabadabb, ha ő nincs a pályán. Két és fél méter magas, szóval mindig levédi a gyűrűt, amikor bent van

– mondta Edwards a francia centerről. A párharc 2-2-ről folytatódik, az ötödik mérkőzést szerda hajnalban rendezik San Antonióban.

A Keleti Főcsoportban a New York Knicks újabb meccsen remekelt, az előző körös Hawks elleni negyedik meccs óta a Knicks labdajáratása szinte megállíthatatlan támadójátékot eredményezett és klubrekordot jelentő, hétmeccses playoff-győzelmi sorozatot hozott.

A hétfő hajnali 144 dobott pont klubrekord a rájátszásban, míg az első negyedben dobott 11 tripla NBA-rájátszás rekord a franchise történetében.

A 4-0-val továbbjutott Knicks most a Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers párharc győztesére vár (jelenleg Detroit vezet 2-1-re), és legalább egy hét pihenőt kap a Keleti döntő előtt. Ez időt ad OG Anunobynak, hogy felépüljön jobb combhajlító-sérüléséből, míg Josh Hart szerint több játékos is kisebb sérülésekkel küzd, így jól jön a szünet.