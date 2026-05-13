Ufókat észleltek Ukrajnában?

Ukrajna az elmúlt években a világ egyik legfejlettebb, hazai fejlesztésű légvédelmi és szenzorhálózatát építette ki, amely képes a legkisebb drónokat is azonosítani. Míg korábban a legtöbb „ismeretlen” tárgyról bebizonyosodott, hogy orosz Sahed drón vagy cirkálórakéta, a mostani felvétel zavarba ejtette a szakembereket is.

Mint arról beszámoltunk, az ufóakták feloldása óriási érdeklődést váltott ki az Egyesült Államokban. A Pentagon a témával foglalkozó oldalát mindössze 12 óra leforgása alatt mintegy 340 millióan keresték fel (ez a szám egyébként csaknem az Egyesült Államok teljes lakosságával egyezik meg).

A többek között korábban titkosított katonai jelentéseket, holdmissziós beszélgetésleiratokat és civil beszámolókat is tartalmazó ufóiratcsomagját Donald Trump amerikai elnök utasítására hozták nyilvánosságra május 8-án. Az amerikai hadügyminisztérium szóvivője szerint a nyilvános akták körét a továbbiakban még bővítik.

The Department of War celebrates the launch of https://t.co/odnX2WDaGO as a major milestone in government transparency. In just 12 hours, the site has received 340 MILLION hits from Americans and truth seekers worldwide seeking unfiltered UAP information.



This overwhelming… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 9, 2026

Míg az előző kormányzatok nem biztosítottak átláthatóságot ebben a témában, ezekkel az új dokumentumokkal és videókkal az emberek maguk dönthetik el: mi a franc folyik itt. Érezzétek jól magatokat és élvezzétek!

– írta közösségi oldalán Trump.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)