Ufókat észleltek Ukrajnában?

A háború sújtotta Ukrajna egén nemcsak a tüzérségi lövedékek és a kamikazedrónok cikáznak, de olykor a modern haditechnika számára megmagyarázhatatlan jelenségeket is tapasztalnak a megfigyelők. Szerhij „Flash” Beszkresztnov, az ukrán védelmi minisztérium kiemelt technológiai és drónhadviselési tanácsadója a napokban olyan felvételeket hozott nyilvánosságra, amelyek egy azonosítatlan repülő tárgyat (UFO/UAP) rögzítettek a harci övezetben. Az ukránok azonban inkább komoly nemzetbiztonsági kockázatként, semmint érdekességként kezelik a légterükben feltűnő ufókat.

2026. 05. 13. 7:27
Illusztráció (Fotó: AFP)
Ukrajna az elmúlt években a világ egyik legfejlettebb, hazai fejlesztésű légvédelmi és szenzorhálózatát építette ki, amely képes a legkisebb drónokat is azonosítani. Míg korábban a legtöbb „ismeretlen” tárgyról bebizonyosodott, hogy orosz Sahed drón vagy cirkálórakéta, a mostani felvétel zavarba ejtette a szakembereket is.

Mint arról beszámoltunk, az ufóakták feloldása óriási érdeklődést váltott ki az Egyesült Államokban. A Pentagon a témával foglalkozó oldalát mindössze 12 óra leforgása alatt mintegy 340 millióan keresték fel (ez a szám egyébként csaknem az Egyesült Államok teljes lakosságával egyezik meg).

A többek között korábban titkosított katonai jelentéseket, holdmissziós beszélgetésleiratokat és civil beszámolókat is tartalmazó ufóiratcsomagját Donald Trump amerikai elnök utasítására hozták nyilvánosságra május 8-án. Az amerikai hadügyminisztérium szóvivője szerint a nyilvános akták körét a továbbiakban még bővítik.

Míg az előző kormányzatok nem biztosítottak átláthatóságot ebben a témában, ezekkel az új dokumentumokkal és videókkal az emberek maguk dönthetik el: mi a franc folyik itt. Érezzétek jól magatokat és élvezzétek!

– írta közösségi oldalán Trump.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

