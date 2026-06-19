Jobboldali jelölt áll az élen Kolumbiában

Kapcsolatok hazánkkal

Az európai patriótákat és személy szerint Orbán Viktor Fidesz-elnököt jó személyes kapcsolat fűzi Javier Milei jobboldali argentin elnökhöz, a globális jobboldal egyik legkarakteresebb politikusához, aki a tavasszal – első argentin államfőként – hazánkba is ellátogatott, találkozva az előző magyar miniszterelnökkel. Pár hónappal korábban pedig a hagyományosan konzervatív Paraguay elnöke, Santiago Pena vizitelt hazánkban; e látogatás évtizedek óta volt példátlan. De ugyancsak nálunk járt azokban a hónapokban a latin-amerikai jobboldal új üdvöskéje, José Antonio Kast, akkor még megválasztott, azóta hivatalba lépett chilei államfő. Beiktatásán a magyar patrióták is képviseltették magukat. A legjelentősebb dél-amerikai országok közül Brazília és Venezuela áll még baloldali irányítás alatt; igaz, utóbbiban Nicolás Maduro elnök amerikai elrablása és Egyesült Államokba hurcolása óta jelentős mértékben nőtt az USA befolyása. A jelentősnek nem, legfeljebb világpolitikai kuriózumnak számító Kuba jövőjét pedig éppen „tervezik” Washingtonban.

Borítókép: Hívei Abelardo de la Espriella jobboldali elnökjelölt alakját jelenítik meg a kampányzáróján (Fotó: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO /ANADOLU)