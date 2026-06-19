Megkérdeztük tőle azt is, hogyan jellemezné röviden a két jelöltet, kik állnak szemben egymással a 47 éves konzervatív üzletember és a nála tizenhat esztendővel idősebb baloldali szenátor, a Történelmi Paktum párt jelöltje személyében? – Tűz és víz, így lehetne jellemezni a két jelölt közötti különbséget — felelte. Mint kifejtette, a konzervatív De la Espriella a FARC (Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erői) és más kisebb gerillaszervezetekkel kötött békemegállapodást akarja felülvizsgálni, ehhez azonban csak korlátozott jogkörei lesznek. Ezen kívül szorosabbra akarja fűzni a viszonyt az Egyesült Államokkal és más konzervatív latin-amerikai vezetőkkel, továbbá keménykezű fellépést ígér a szervezett bűnözés ellen: El Salvador-i „receptre” megabörtönöket akar építeni. Csökkenteni akarja az állami beavatkozás mértékét a gazdaságba is. Mindezzel szemben Cepeda progresszív társadalompolitikai kérdésekkel, megbékéléssel (a békefolyamat folytatásával), a mostani elnök politikájának mintegy folytatásával kampányol, bár ígért korrekciókat az elődjéhez képest, mutatott rá a szakértő.
Jobboldali jelölt áll az élen Kolumbiában
Ha pár százalékponttal is, de Abelardo de la Espriella jobboldali jelölt áll az élen a kolumbiai elnökválasztás e hétvégi, döntő fordulója előtt. Győzelme esetén az európai patrióták újabb szövetségesre tennének szert Latin-Amerikában, ahol Argentínától Paraguayon át Chiléig több országban irányít jelenleg a jobboldal.
Perui forgatókönyv?
Nagy Sándor Gyula szerint Latin-Amerika szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a térség legnagyobb kokain-előállító és -terjesztő országban milyen a politikai vezetés. A perui elnökválasztás folyamatban levő szavazatszámlálási eredményére heteket kell még várni, és várhatóan pár száz vagy ezer szavazat dönt majd több millió leadott voks mellett. Hasonló helyzet Kolumbiában is előfordulhat, megmutatva majd az adott ország intézményeinek függetlenségét és stabilitását.
A globális jobboldal, így a trumpisták és az európai patrióták szempontjából lényegesnek tűnik, hogy egy jobboldali győzelem erősítheti az Argentínától Chiléig terjedő konzervatív vonalat. – Az USA politikája kapcsán külön kell választani a retorikát a konkrét pragmatikus kapcsolatoktól. Trump elnök elég kemény szócsatákat vívott a még hivatalban levő kolumbiai elnökkel, majd fél évvel később lebonyolítottak egy jó hangulatú fehér házi látogatást, egymást dicsérve. A katonai és belbiztonsági együttműködés a két ország között ugyan olyan intenzív, mint öt évvel ezelőtt. A konkrét gazdasági és biztonsági érdekek felülírjak az ideológiai csetepatékat. Emiatt a továbbiakban is hasonló amerikai pragmatizmust várhatunk, bármelyik elnökjelölt nyerjen is Kolumbiában – fejtette ki Nagy Sándor Gyula.
Kapcsolatok hazánkkal
Az európai patriótákat és személy szerint Orbán Viktor Fidesz-elnököt jó személyes kapcsolat fűzi Javier Milei jobboldali argentin elnökhöz, a globális jobboldal egyik legkarakteresebb politikusához, aki a tavasszal – első argentin államfőként – hazánkba is ellátogatott, találkozva az előző magyar miniszterelnökkel. Pár hónappal korábban pedig a hagyományosan konzervatív Paraguay elnöke, Santiago Pena vizitelt hazánkban; e látogatás évtizedek óta volt példátlan. De ugyancsak nálunk járt azokban a hónapokban a latin-amerikai jobboldal új üdvöskéje, José Antonio Kast, akkor még megválasztott, azóta hivatalba lépett chilei államfő. Beiktatásán a magyar patrióták is képviseltették magukat. A legjelentősebb dél-amerikai országok közül Brazília és Venezuela áll még baloldali irányítás alatt; igaz, utóbbiban Nicolás Maduro elnök amerikai elrablása és Egyesült Államokba hurcolása óta jelentős mértékben nőtt az USA befolyása. A jelentősnek nem, legfeljebb világpolitikai kuriózumnak számító Kuba jövőjét pedig éppen „tervezik” Washingtonban.
Borítókép: Hívei Abelardo de la Espriella jobboldali elnökjelölt alakját jelenítik meg a kampányzáróján (Fotó: EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO /ANADOLU)
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