Úgy tudni, André Goodfriend is épp akkor látogat vissza Magyarországra, amikor a Tisza-kormány sárba tiporja a demokráciát. Mindenki emlékezhet arra, hogy André Goodfriend 2013-2015 közötti budapesti munkája során a hagyományos diplomáciai kereteket felrúgva, politikai aktivizmussal a magyar kormányzati szervek destabilizációjára törekedett, különösen a 2014-es kitiltási botrány során. A lap beszámolói kiemelik, hogy az ideiglenes ügyvivő bizonyítatlan vádakkal élt, közvetlenül támogatta a kormányellenes tüntetéseket, majd diplomáciai mentessége mögé bújva távozott az országból.
Sorra érkeznek Budapestre az amerikai demokraták a Tisza-kormány ámokfutása közepette
Sorra jelennek meg az amerikai demokraták Magyarországon, amióta beindult a Tisza-kormány törvénykezési ámokfutása. David Pressman maga osztotta meg a közvéleménnyel, hogy Budapestre látogatott, de úgy tudni, André Goodfriend is megfordult mostanság a magyar fővárosban.
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