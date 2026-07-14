David Pressman mindent megtett a genderlobbiért Magyarországon (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

Úgy tudni, André Goodfriend is épp akkor látogat vissza Magyarországra, amikor a Tisza-kormány sárba tiporja a demokráciát. Mindenki emlékezhet arra, hogy André Goodfriend 2013-2015 közötti budapesti munkája során a hagyományos diplomáciai kereteket felrúgva, politikai aktivizmussal a magyar kormányzati szervek destabilizációjára törekedett, különösen a 2014-es kitiltási botrány során. A lap beszámolói kiemelik, hogy az ideiglenes ügyvivő bizonyítatlan vádakkal élt, közvetlenül támogatta a kormányellenes tüntetéseket, majd diplomáciai mentessége mögé bújva távozott az országból.