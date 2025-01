Az amerikaiak 2014-ben is felforgatták a magyar közéletet, később elismerték, bizonyítékok nélkül vádoltak korrupcióval

A most zajló események több vonatkozásban is hasonlítanak a 2014-ben – a demokrata párti Barack Obama elnöksége idején – kirobbant kitiltási botrányhoz. A különbség csupán annyi, hogy akkor André Goodfriend ideiglenes amerikai ügyvivő forgatta fel a magyar közéletet, most pedig David Pressman, az éppen Budapestről távozó amerikai nagykövet teszi mindezt.