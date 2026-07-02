Belfast nem akar bevándorlásellenes plakátot

Ebben a feszült helyzetben készülhet a rendőrség a hagyományos felvonulási időszakra, amely mindig felszínre hozza az indulatokat. A protestáns közösség legnagyobb utcai vonulása július 12-én esedékes, amellyel a boyne-i csatára emlékeznek, amikor a protestáns Orániai Vilmos legyőzte a katolikus II. Jakab csapatait. A történelmi emlékezés igencsak aktuálpolitikai, mivel ekkor a koronahű lojalisták a köztársaságpárti katolikus írek előtt parádéznak, állandó feszültséget okozva Észak-Írországban. A plakáton szereplő „nyitott határok” is erre utal, Észak-Írország és az Ír Köztársaság között azért nem lehet lezárni az utat, mert a közösségek ebben állapodtak meg az 1998-as megbékéléskor.

A nyomozás szerint a szudáni támadó Dublinon és a nem létező határon keresztül jutott el Belfastba, így azóta is sokat bírálják az északírek a déli rokonokat.

Borítókép: Rendőrök küzdenek a tüntetőkkel (Fotó: AFP/HENRY NICHOLLS)