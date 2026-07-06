börtönSrí Lankalázadás

Sokan meghaltak a börtönlázadásban

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Legalább huszonöten meghaltak és százan megsebesültek abban a börtönlázadásban, amely vasárnap kezdődött a Srí Lanka-i Negombo börtönben. A hatóságok „minimális erőszakot” alkalmaztak a helyzet rendezésére, de a börtön továbbra is forrong. A lázadás hátterében a súlyos droghelyzet állhat.

Sitkei Levente
2026. 07. 06. 17:30
Fotó: ISHARA S. KODIKARA Forrás: AFP
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Az elmúlt évben a drogkereskedelem elleni fellépés idején Srí Lankában megugrott a fegyveres támadások száma. Száz különböző lövöldözésben legalább ötven embert öltek meg bűnbandák tagjai. Tavaly októberben egy politikust gyilkoltak meg az irodájában, nem sokkal előtte pedig egy bűnöző ügyvédnek öltözve végzett egy ismert drogbáróval a colombói bíróság szeme láttára. Srí Lankában a 2020-as évek elejétől kezdve súlyos politikai és gazdasági válság bontakozott ki, amely számos letartóztatással és politikusi lemondással járt az évek során. A kormányzat ellen nyolc hónapon át tüntettek az utcán, bírálva a szerintük elhibázott gazdasági és politikai lépéseket, a mindent behálózó korrupciót. A Srí Lanka-i gazdaság a szakadékból nagyjából erre az évre tudott kikecmeregni. Az iszlamista terrorizmus némileg visszaszorult, de ma is aggódnak a Tamil Tigrisek visszatérése miatt. 

Borítókép: Srí Lanka-i rohamrendőrök a börtön előtt (Fotó: AFP/ISHARA S. KODIKARA)

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