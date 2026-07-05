Robert FicoSzlovákianépszavazás

Elbukott a Fico elleni népszavazás Szlovákiában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szlovákia történetének egyik legalacsonyabb részvételét hozta a július 4-én megrendezett országos népszavazás. Bár a szavazófülkékbe elvonuló állampolgárok elsöprő többsége a Robert Fico miniszterelnöknek odaítélt életjáradék eltörlése és a felszámolt korrupcióellenes szervek visszaállítása mellett voksolt, a részvételi arány messze elmaradt a törvényi küszöbtől, így a kezdeményezés jogilag érvénytelenül zárult.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 05. 9:42
Visegrádi négyek V4 Gödöllő Robert Fico
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az urnákhoz járulók döntöttek, de a kormány aratott győzelmet

A megjelent 16,13 százaléknyi szavazónál teljes volt az egyetértés. Az Elections Stats és a szlovák lapok által közölt részletes adatok alapján a voksolók 93,37 százaléka szavazott igennel az életjáradékok eltörlésére, és 92,18 százalékuk támogatta a különleges ügyészség visszaállítását.

Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer-SD úgy értékelte az eredményt, mint az ellenzék újabb politikai kudarcát, amely megmutatta, hogy a választókat nem foglalkoztatják a Demokraták párt által gerjesztett témák.

Ezzel szemben Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök leadták a voksukat, jelezve, hogy bár magát a politikai akciót nem támogatják, a népszavazás intézményét tisztelik. A szombati eredmények egyébként megerősítik Robert Fico pozícióját.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.