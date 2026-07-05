Elbukott a Fico elleni népszavazás Szlovákiában

Az urnákhoz járulók döntöttek, de a kormány aratott győzelmet

A megjelent 16,13 százaléknyi szavazónál teljes volt az egyetértés. Az Elections Stats és a szlovák lapok által közölt részletes adatok alapján a voksolók 93,37 százaléka szavazott igennel az életjáradékok eltörlésére, és 92,18 százalékuk támogatta a különleges ügyészség visszaállítását.

Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer-SD úgy értékelte az eredményt, mint az ellenzék újabb politikai kudarcát, amely megmutatta, hogy a választókat nem foglalkoztatják a Demokraták párt által gerjesztett témák.

Ezzel szemben Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök leadták a voksukat, jelezve, hogy bár magát a politikai akciót nem támogatják, a népszavazás intézményét tisztelik. A szombati eredmények egyébként megerősítik Robert Fico pozícióját.