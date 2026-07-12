„Hé, ki vagy te?” — előre menekül panaszoldalával a szerb elnök

Tapodtat sem haladnak előre

Ők a leghangosabb szószólói az ország mielőbbi európai uniós csatlakozásának is, és Vucsics személyét, illetve politikáját akadálynak látják ebben. Tény, hogy Szerbia mintha egy helyben toporogna az EU előszobájában. A héten az EU-nagykövetek brüsszeli ülésén nyolc ország sem értett egyet az Európai Bizottsággal abban, hogy nyissák meg Belgráddal a harmadik fejezetcsoportot (klasztert) a csatlakozási tárgyalásokon. Ezek a tagállamok — nyugat-európaiak és baltiak mellett Bulgária és Horvátország — jogállamisági aggályokat hangoztattak, illetve nehezményezték Szerbia különutas külpolitikáját, így azt, hogy nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben annak ukrajnai háborúja miatt. Hazánk képviselője nem volt az ellenkezők között.

Negatív hangvételű jelentés készült Szerbiáról az Európai Parlamentben is. Gál Kinga fideszes EP-képviselő erről azt közölte: „a jelentés semmilyen reformtevékenységet és eddigi eredményt nem ismer el, ehelyett egyoldalú, politikailag motivált megközelítést alkalmaz egy csatlakozni kívánó országgal szemben”.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: FILIP STEVANOVIC / Anadolu via AFP)