AI-alapú digitális agymosás: így radikalizálják a fiatal muszlimokat Németországban

Eren Güvercin, az Alhambra Társaság iszlámoktatója elismerte a Weltnek, hogy az iszlamisták sikeresen közel kerültek a fiatalokhoz, elsősorban a közösségi média segítségével.

Szakértők már régóta figyelmeztetnek erre a veszélyre. Különösen tavaly október 7-e óta hatalmas változásokat látunk az iszlamista oldalon

– utalt a szakértő a Hamász támadására Izraelben. A hirtelen és kegyetlen csapás fogadtatása kettős volt az utcákon és a médiában, a nyugati, keresztény közösség általában az izraeli polgárokkal érzett egyet, míg az iszlamista oldalak hősies akcióként látták a rajtaütéseket. A közösségi médiában az utóbbi szubkultúra résztvevői sokkal több tartalmat küldtek egymásnak, mint a keresztény és zsidó közösségek, így befolyásuk is nagyobb lehetett.

Borítókép: Ima a berlini nagymecsetben (Fotó: Europress/AFP/Christoph Soeder)