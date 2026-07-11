HamászNémetországiszlám

AI-alapú digitális agymosás: így radikalizálják a fiatal muszlimokat Németországban

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Az iszlamizmusra hajlamos negyven évnél fiatalabb németországi muszlimok közel fele olyan közösségi médiában terjedő tartalmak hatására radikalizálódik, amelyet mesterséges intelligenciával készítettek, állítja a német kormány egyik kutatóintézete. A Motra Monitor, a radikalizációt vizsgáló intézet úgy tapasztalta, az út az iszlám fiatal hívei számára megdöbbentően egyértelmű, 45,1 százalékuk hajlik a vallási radikalizmusra.

Sitkei Levente
2026. 07. 11. 6:20
Fotó: Europress/AFP/Christoph Soeder
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Eren Güvercin, az Alhambra Társaság iszlámoktatója elismerte a Weltnek, hogy az iszlamisták sikeresen közel kerültek a fiatalokhoz, elsősorban a közösségi média segítségével. 

Szakértők már régóta figyelmeztetnek erre a veszélyre. Különösen tavaly október 7-e óta hatalmas változásokat látunk az iszlamista oldalon

 – utalt a szakértő a Hamász támadására Izraelben. A hirtelen és kegyetlen csapás fogadtatása kettős volt az utcákon és a médiában, a nyugati, keresztény közösség általában az izraeli polgárokkal érzett egyet, míg az iszlamista oldalak hősies akcióként látták a rajtaütéseket. A közösségi médiában az utóbbi szubkultúra résztvevői sokkal több tartalmat küldtek egymásnak, mint a keresztény és zsidó közösségek, így befolyásuk is nagyobb lehetett.

Borítókép: Ima a berlini nagymecsetben (Fotó: Europress/AFP/Christoph Soeder)

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