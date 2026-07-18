A szociáldemokraták a büntetési rendszer szigorítása ellen vannak

A Szociáldemokraták úgy vélik, hogy a büntetőpolitikát ehelyett az úgynevezett „precíz elnyomás” révén kellene folytatni, ahol az erőforrásokat többek között a bandák által elkövetett bűnözésre, a szervezett bűnözésre, a nők elleni férfiak által elkövetett erőszakra és a gyermekek szexuális bántalmazására kellene összpontosítani.

Az elutasítás azt is jelenti, hogy a szociáldemokraták nemet mondanak a teljes csomagra – beleértve a kormány mennyiségi kedvezmény eltörlésére vonatkozó javaslatát is. A párt irányvonala tehát megmaradna a jelenlegi rendszer, ahol például egy három nemi erőszakért elítélt személy körülbelül öt év börtönbüntetést kaphat kilenc helyett.

Gunnar Strömmer igazságügyminiszter azzal vádolta a szociáldemokratákat, hogy elhagyták az áldozatperspektívát, és a párt finanszírozással és menetrenddel kapcsolatos kifogásait „ködfüggönynek” minősítette.

A szigorított börtönszabályokról is szóló javaslatnak még nincs egyértelmű határideje

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Az Expressen svéd lap szerint

a szociáldemokraták döntése nagy árulás minden bűncselekmény áldozatával szemben.

Ők jelenleg nem kapnak kártérítést, és veszélyes az új bűncselekmények áldozatává válásának nagy kockázata miatt.

Lopás, csalás és szexuális bűncselekmények

A lap emlékezetet, 2021 novemberében egy elkövetőt észszerűtlenül rövid, öt év börtönbüntetésre ítéltek, miután mennyiségi kedvezményt kapott számos nemi erőszak és más erőszakos, valamint szexuális bűncselekmény miatt. Az új javaslat szerint az ilyen bűncselekmények mindenképpen kétszer olyan hosszú büntetést vonnának maguk után. Így a szabadulásakor elkövetett súlyos szexuális bűncselekményeknek nem kellett volna megtörténniük. Mint írják,

A bíróság szemében a mennyiségi kedvezmény eltörlése nélkül négy húslopás tizenöttel egyenlő súlyú.

Hozzáteszik, hogy az „S-vonal”, a szociáldemokraták elképzelése azt is jelenti, hogy

a helyi kiskereskedőknek is el kell fogadniuk a jövőben, hogy az ötödik, tizedik vagy huszadik húslopás elvileg nem von maga után súlyosabb büntetést, mintha az elkövető négy lopás után abbahagyta volna.

Ugyanez vonatkozik az időseket megtakarított pénzüktől kicsalók bandáira is. A második és harmadik bűncselekmény esetén körülbelül 50, illetve 70 százalékos kedvezmény jár. A negyedik és ötödik csalásnak pedig alapvetően nincs hatása a büntetés hosszára.

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